Комісія відмовляється перейменувати школу в Харкові на честь Дані Дідіка: як відреагував мер
Джерело:Суспільне Харків
Ще наприкінці січня мер Харкова Ігор Терехов дав доручення перейменувати школу №11 у місті на честь загиблого під час Маршу єдності Дані Дідіка. Проте топонімічна комісія відмовила. Як на це відреагував міський голова – читайте нижче.
Чому комісії відмовила
Думки комісії розділилися. Там наголошують, що до мерії надійшли звернення від людей, чиї близькі навчалися в школі №11 та загинули на фронті.
Важливо Антитіла презентували римейк пісні "Птаха" у пам'ять про Даню Дідіка: зворушливе відео
Директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко пояснює, що якщо рік тому Даня Дідік був єдиним претендентом на присвоєння імені школі, то нині загиблих є більше.
Загинули ще два випускники школи, а саме — Даня Семененко та Олександр Кравченко. Це випускники школи 2017 – 2018 років, які захищали незалежність України у війні з Росією. І на сьогодні є звернення теж громадськості щодо присвоєння школі імені Дані Семененка,
– зазначила вона.
На її думку, все треба робити по-європейськи: створювати меморіальні таблички, меморіальні комплекси, музеї, стенди, де висвітлювати подвиги випускників шкіл.
Депутатка Ірина Гончарова повідомила, що каже, що спочатку треба отримати протокол топонімічної комісії, а вже потім виносити питання в публічну площину.
Вона пояснила, що зараз юридично нічого зробити не можна, бо в комісії голосували начебто більшістю голосів. За словами Гончарової, 13 членів комісії — окрім неї та Дмитра Булаха — підтримали пропозицію Новака не присвоювати імен школам.
Терехов взяв на себе певні зобов’язання на минулій сесії, коли відреагував на питання щодо школи. Він сказав, "Давайте це зробимо", і дав усне розпорядження Деменко розглянути це питання і зробити це найменування. Ця історія продовжується з 2015 року,
– сказав депутат міськради Дмитро Булах.
Як відреагував мер Харкова
Вдень 23 лютого міський голова Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у фейсбуці написав, що школу таки перейменують.
Як і обіцяв – школа імені Дані Дідика у Харкові буде. Прошу всіх депутатів міської ради підтримати це рішення на найближчій сесії,
– заявив він.
Що каже батько Дані Дідіка? Він каже, що для нього нічого нового у рішенні комісії немає. "Одна й та ж позиція, яку я бачу протягом п'яти років. Нічого нового", – наголосив батько загиблого школяра Андрій Дідік.
Як довго триває процес перейменування:
- Даня Дідік загинув внаслідок теракту біля Палацу спорту — у лютому 2015-го року.
- Протягом декількох років представники громадськості пропонували назвати на честь Дідіка школу №11, де навчався хлопець. Тоді ж у закладі обмежилися встановленням меморіальної дошки.
Що відомо про загибель Данила Дідіка?Десятикласник Данило загинув 22 лютого 2015 року. Підліток був учасником ходи на честь річниці Революції Гідності, одним із перших йшов проспектом Григоренка, коли пролунав вибух. Це був теракт й тоді постраждало 11 людей, а ще четверо загинули.
На згадку про Данила Дідіка в Харкові проводять футбольний турнір, його іменем назвали пластовий курінь і дитячу спортивну школу на Дніпропетровщині. А в рідній школі відкрили лише меморіальну дошку через три роки після трагедії. Проте присвоїти ім'я Данила Дідіка відмовилися.