Дарія і Дарина: чи різні це імена і як правильно українською

В українській мові є чимало цікавих та милозвучних імен. Окремі з них навіть вважають синонімами, адже вони схожі за звучанням.

Але це не завжди так. Про один із таких випадків розповість 24 Канал.

Дивіться також Забудьте вже про ім'я "Маша": як правильно звертатися українською

Дарія і Дарина – чи різні це імена

Часто варіантами одного і того самого імені можуть називати такі жіночі імена – Дарія і Дарина. Але це не так.

ДарИна – це давнє жіноче ім'я слов'янського походження, що означає "дарована Богом", "подарунок".

Зазначимо, що й у давніх слов'ян існувало ім'я Дарина. У сучасній українській мові воно перейшло у такі форми: Одарина або Одарка.

Зменшені форми до імені Дарина такі:

Даринка;

Дарійка;

Дара;

Даронька;

Дарочка;

Дарка;

Дарця;

Даруся;

Дарусенька;

Дарусечка;

Даруня;

Даруненька;

Дарусик;

Дана;

Одарка;

Одаронька;

Одарочка.

Що цікаво, в Україні це ім'я часто вживають як форму християнського імені Дарія (на честь мучениці Дарії). Але ім'я Дарія утворене від чоловічого імені Дарій.

Зверніть увагу! В українській мові немає імені "Даша". Правильно – Дара, Даруся, Дарця.

Дар'я, Дарія – жіноче ім'я давньоперського походження. Походить через старослов'янське посередництво від грец. Δαρεία – жіночої форми Δαρείος, "Дарій". Це еллінізована форма давньоперського імені "Дараявауш", утвореного з елементів "дара" ("той, хто володіє") + "вауш" ("добрий, благий").

Ми також розповідали, як українською мовою назвати Іріну, Крістіну і Свєту.