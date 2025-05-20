Але це не завжди так. Про один із таких випадків розповість 24 Канал.
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Дарія і Дарина – чи різні це імена
Часто варіантами одного і того самого імені можуть називати такі жіночі імена – Дарія і Дарина. Але це не так.
ДарИна – це давнє жіноче ім'я слов'янського походження, що означає "дарована Богом", "подарунок".
Зазначимо, що й у давніх слов'ян існувало ім'я Дарина. У сучасній українській мові воно перейшло у такі форми: Одарина або Одарка.
Зменшені форми до імені Дарина такі:
- Даринка;
- Дарійка;
- Дара;
- Даронька;
- Дарочка;
- Дарка;
- Дарця;
- Даруся;
- Дарусенька;
- Дарусечка;
- Даруня;
- Даруненька;
- Дарусик;
- Дана;
- Одарка;
- Одаронька;
- Одарочка.
Що цікаво, в Україні це ім'я часто вживають як форму християнського імені Дарія (на честь мучениці Дарії). Але ім'я Дарія утворене від чоловічого імені Дарій.
Зверніть увагу! В українській мові немає імені "Даша". Правильно – Дара, Даруся, Дарця.
Дар'я, Дарія – жіноче ім'я давньоперського походження. Походить через старослов'янське посередництво від грец. Δαρεία – жіночої форми Δαρείος, "Дарій". Це еллінізована форма давньоперського імені "Дараявауш", утвореного з елементів "дара" ("той, хто володіє") + "вауш" ("добрий, благий").
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