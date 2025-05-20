Но это не всегда так. Об одном из таких случаев расскажет 24 Канал.
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Дарія і Дарина – разные ли это имена
Часто вариантами одного и того же имени могут называть такие женские имена – Дарія і Дарина. Но это не так.
ДарИна – это древнее женское имя славянского происхождения, что означает "дарованная Богом", "подарок".
Отметим, что и у древних славян существовало имя что и у древних славян существовало имя Дарья. В современном украинском языке оно перешло в такие формы: Одарина или Одарка.
Уменьшенные формы к имени Дарина такие:
- Даринка;
- Дарійка;
- Дара;
- Даронька;
- Дарочка;
- Дарка;
- Дарця;
- Даруся;
- Дарусенька;
- Дарусечка;
- Даруня;
- Даруненька;
- Дарусик;
- Дана;
- Одарка;
- Одаронька;
- Одарочка.
Что интересно, в Украине это имя часто употребляют как форму христианского имени Дарія (в честь мученицы Дарии). Но имя Дарія образовано от мужского имени Дарій.
Обратите внимание! В украинском языке нет имени "Даша". Правильно – Дара, Даруся, Дарця.
Дар'я, Дарія – женское имя древнеперсидского происхождения. Происходит через старославянское посредничество от греч. Δαρεία – женской формы Δαρείος, "Дарий". Это эллинизированная форма древнеперсидского имени "Дараявауш", образованного из элементов "дара" ("тот, кто владеет") + "вауш" ("добрый, благий").
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