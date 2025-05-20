Но это не всегда так. Об одном из таких случаев расскажет 24 Канал.

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Дарія і Дарина – разные ли это имена

Часто вариантами одного и того же имени могут называть такие женские имена – Дарія і Дарина. Но это не так.

ДарИна – это древнее женское имя славянского происхождения, что означает "дарованная Богом", "подарок".

Отметим, что и у древних славян существовало имя что и у древних славян существовало имя Дарья. В современном украинском языке оно перешло в такие формы: Одарина или Одарка.

Уменьшенные формы к имени Дарина такие:

  • Даринка;
  • Дарійка;
  • Дара;
  • Даронька;
  • Дарочка;
  • Дарка;
  • Дарця;
  • Даруся;
  • Дарусенька;
  • Дарусечка;
  • Даруня;
  • Даруненька;
  • Дарусик;
  • Дана;
  • Одарка;
  • Одаронька;
  • Одарочка.

Что интересно, в Украине это имя часто употребляют как форму христианского имени Дарія (в честь мученицы Дарии). Но имя Дарія образовано от мужского имени Дарій.

Обратите внимание! В украинском языке нет имени "Даша". Правильно – Дара, Даруся, Дарця.

Дар'я, Дарія – женское имя древнеперсидского происхождения. Происходит через старославянское посредничество от греч. Δαρεία – женской формы Δαρείος, "Дарий". Это эллинизированная форма древнеперсидского имени "Дараявауш", образованного из элементов "дара" ("тот, кто владеет") + "вауш" ("добрый, благий").

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