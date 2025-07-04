Не очікувала: випускниця з Полтавщини набрала 800 балів на НМТ

В Україні завершилася основна сесія національного мультитесту. Вже всі її учасники отримали офіційні результати тестування.

Є серед цих учасників ті, хто показав дуже хороший результат. Максимальний бал з усіх чотирьох предметів, зокрема, отримала Дар'я Нечепаєва, розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Дар'я Нечепаєва набрала 800 балів на НМТ-2025

Дівчина закінчила Миргородський ліцей імені Тараса Шевченка. Вона складала тести НМТ з української мови, математики, історії України та біології. Усі – на максимальні 200 балів.

Вступниця зізналася, що для неї цей результат став несподіванкою.

Я очікувала високі результати, але не думала, що буде рівно 800. Ретельніше я готувалася до біології, бо це мій майбутній профіль. А от мова, математика та історія були комфортними,

– поділилася Дар'я.

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Як дівчина готувалася до тестування

Нечепаєва до тестування готувалася самостійно і без репетиторів. Також брала участь у пробних тестах.

Мені допомогло те, що я займалася поступово, системно. Дуже вдячна вчителям нашого ліцею, вони справді дали якісну підготовку. Але до тестів я самостійно готувалася,

– уточнила вона.

Дар'я планує вступати до українського вишу в Україні. Хоче вивчати біотехнології або біохімію.

Зазначимо, що торік на максимально можливі 800 балів в Україні тестування склали троє учасників.