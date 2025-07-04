Не очікувала: випускниця з Полтавщини набрала 800 балів на НМТ
- Дар'я Нечепаєва з Полтавщини набрала 800 балів на НМТ-2025, отримавши максимум з української мови, математики, історії України та біології.
- Дар'я готувалася самостійно, без репетиторів, і планує вивчати біотехнології або біохімію в українському виші.
В Україні завершилася основна сесія національного мультитесту. Вже всі її учасники отримали офіційні результати тестування.
Є серед цих учасників ті, хто показав дуже хороший результат. Максимальний бал з усіх чотирьох предметів, зокрема, отримала Дар'я Нечепаєва, розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Дар'я Нечепаєва набрала 800 балів на НМТ-2025
Дівчина закінчила Миргородський ліцей імені Тараса Шевченка. Вона складала тести НМТ з української мови, математики, історії України та біології. Усі – на максимальні 200 балів.
Вступниця зізналася, що для неї цей результат став несподіванкою.
Я очікувала високі результати, але не думала, що буде рівно 800. Ретельніше я готувалася до біології, бо це мій майбутній профіль. А от мова, математика та історія були комфортними,
– поділилася Дар'я.
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Як дівчина готувалася до тестування
Нечепаєва до тестування готувалася самостійно і без репетиторів. Також брала участь у пробних тестах.
Мені допомогло те, що я займалася поступово, системно. Дуже вдячна вчителям нашого ліцею, вони справді дали якісну підготовку. Але до тестів я самостійно готувалася,
– уточнила вона.
Дар'я планує вступати до українського вишу в Україні. Хоче вивчати біотехнології або біохімію.
Зазначимо, що торік на максимально можливі 800 балів в Україні тестування склали троє учасників.
- Детальніше про цьогорічну модель тестування, складність завдань, виклики та перспективи НМТ читайте у розмові 24 Каналу з директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко.