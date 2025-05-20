У яких містах України останній дзвоник у школах лунатиме 31 травня

В Україні потрохи завершується навчальний рік 2024 – 2025. У школах нашої держави він розпочався 2 вересня 2024 року і офіційно триватиме до 30 червня 2025 року.

Однак це не означає, що учні навчатимуться аж до липня. Останні дзвоники у школах України можуть пролунати вже у кінці травня, зазначає 24 Канал.

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Чи є однакова дата для всіх шкіл країни

У Міністерстві освіти і науки України раніше зазначали, що кожна школа у межах цього навчального року може самостійно визначати тривалість, структуру та форму організації навчального року у межах, погоджених урядом.

Так, у разі виконання шкільної програми школярі можуть піти на канікули вже після 30 травня. Тому дати проведення свята останнього дзвоника у школах відрізнятимуться. Як і дати початку літніх канікул.

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Де останній дзвоник пролунає 31 травня

Здебільшого проведення свята останнього дзвоника у школах нашої держави запланували на 30 травня. Є й інші дати.

31 травня останній дзвоник лунатиме для учнів у таких містах:

Луцьк (останні дзвоники у школах міста повинні прозвучати і 30, і 31 травня);

(останні дзвоники у школах міста повинні прозвучати і 30, і 31 травня); Кривий Ріг.

Раніше ми розповідали, коли розпочнуться літні канікули у школах України у 2025 році.