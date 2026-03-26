Привітання Аллі українською: листівки та теплі слова до Дня ангела

Привітання з Днем ангела буде приємно отримати сьогодні Аллі. Якщо маєте знайомих жінок з цим іменем надішліть їй листівку чи кілька теплих слів привітання.

Іменини – це завжди особливий день, коли хочеться сказати щось тепле й щире. У День ангела Алли не забудьмо привітати знайомих Алл, побажати їм радості, захисту небесного покровителя та здійснення найзаповітніших мрій.

Як привітати Аллу з Днем янгола?

26 березня свій ще один День народження святкує Алла. Сьогодні це досить рідкісне ім'я, яке за однією з версій означає – "богиня". Якщо маєте знайому "богиню" з цим іменем – привітайте.

Дорога Алло!

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе від усього злого, дарує мир у серці та натхнення для нових звершень.

Аллочко, з Днем ангела тебе! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, а поруч будуть люди, які щиро цінують і люблять тебе.*

Хто така свята Алла

Ім’я пов’язують із ранньохристиянською мученицею – Алла Готфська. Вона жила у IV столітті серед готів і постраждала за християнську віру під час гонінь. За переказами, її разом з іншими вірянами спалили в храмі. Церква вшановує її як символ стійкості, віри та відданості Богові.

З Днем ангела, Алло! Нехай у житті буде більше світла, радості та щасливих моментів! Нехай Господь благословляє тебе, а свята Алла Готфська завжди буде твоєю заступницею та провідницею.

Щиро вітаю тебе, Алло, з іменинами! Бажаю здоров’я, любові, душевного спокою і щоб кожен день приносив добрі новини. Бажаю, щоб життя було солодким, як десерт, настрій – яскравим, як свято, а проблеми зникали швидше, ніж кава зранку/

Вітаю з Днем ангела! Нехай кожен день приносить радість, приємні несподіванки й тепло від близьких. Алло, будь щаслива і кохана!



Вітаю з Днем ангела! Нехай ім’я твоє буде оберегом, а життя – наповнене любов’ю та Божою ласкою. Бажаю гармонії в душі, затишку в серці та світла в кожному дні.



З Днем ангела, Алло! Бажаю міцного здоров’я, щирих усмішок і безмежного щастя. Нехай доля буде доброю, а серце – спокійним і наповненим любов’ю.

Бережіть у собі світло, діліться добром і не забувайте дякувати своєму ангелу за щоденну опіку. З іменинами – нехай у серці буде спокій, а в житті багато щасливих моментів.