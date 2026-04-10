Привітання Максиму з Днем ангела українською: листівки та теплі слова зі святом

Привітання Максиму у його День ангела буде приємно почути кожному носієві імені. Це простий, але щирий спосіб показати людині свою увагу й турботу.

Привітання Максимові до Дня ангела у листівках та словах українською мовою від 24 Каналу.

Як привітати Максима з Днем ангела?

Вітання з Днем ангела – це не просто формальність, а спосіб нагадати людині про її небесного покровителя, духовне коріння та значення імені. А надіслати листівку та кілька теплих слів – засвідчити свою увагу та повагу.

Для Максима 10 березня це день його іменин, адже його ім’я пов’язане з величчю, силою та незламністю небесного покровителя, бо святі з цим ім’ям стали прикладом віри й мужності.

Листівка до Дня ангела Максима / Pinterest

***

Максиме, нехай твій небесний покровитель береже тебе від усякого зла, дарує здоров’я, силу духу та теплі зустрічі з добрими людьми.

Хто такий Святий Максим

Святий Максим Сповідник (чи Богослов) (VII ст.) – один із найшанованіших покровителів, відомий своєю боротьбою за чистоту віри та духовну мудрість. Є видатним отцем Церкви, борцем проти єресей, автором багатьох догматичних творів, проповідником. Його засудили та відправили у заслання на Колхіду (Грузія).

***

Бажаю, щоб у твоєму житті було лише два режими:"максимум радості" та "максимум успіху". А проблеми нехай залишаються на мінімумі!

Листівка до Дня ангела Максима / Pinterest

***

З Днем ангела! Нехай твоє ім’я буде не лише символом величі, а й приводом для друзів казати: "Максим – це наш максимум позитиву!"

Листівка до Дня ангела Максима / Pinterest

***

Максиме, нехай твій небесний покровитель дарує тобі здоров’я, любов і підтримку, а життя буде наповнене світлими зустрічами й перемогами.

Листівка до Дня ангела Максима / Pinterest

***

З Днем ангела, Максиме! Бажаю сили духу, мудрості й натхнення, щоб твоє ім’я "найвеличніший" завжди виправдовувало себе у добрих справах.

Листівка до Дня ангела Максима / Pinterest

***

З Днем ангела! Хай твоє ім’я звучить як символ сили й величі, а серце завжди відчуває небесну опіку. Максиме, нехай твій шлях буде освітлений добром, а кожен день – благословенний небесним захистом.

Навіть коротке "З Днем ангела!" може зробити день особливим, кращим і подарувати гарні емоції.