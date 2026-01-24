З Днем ангела Оксани: вітання та листівки до свята

24 грудня свій відзначають День ангела святкують Оксани та Ксенії. Тому привітайте рідних та знайомих Оксанок з їх святом.

Теплі вітання та побажання до Дня янгола Оксани пропонує 24 Канал і листівки з Pinterest для настрою.

Якими словами привітати Оксану з Днем ангела?

Дорога Оксано! У цей світлий День ангела хай зимові сніжинки стануть для тебе символом чистоти й оновлення. Нехай мороз малює на вікнах лише добрі візерунки, а білий сніг огортає твою душу спокоєм. Бажаю, щоб твоя небесна покровителька Ксенія завжди була поруч, даруючи тобі тепло серед зимових холодів, світло серед темних днів і силу для нових звершень.

Листівки з Днем ангела Оксани / Pinterest

Хто така свята Оксана?

Ім’я Оксана є народною формою церковного імені Ксенія. У християнській традиції вшановують кількох святих Ксенію, серед них преподобна Ксенія Римлянка та блаженна Ксенія Петербурзька. Ім’я Ксенія походить із грецької й означає "гостинна", "чужоземка". Саме пам’ять цих святих і є духовною основою святкування Дня ангела Оксани. Дати іменин залежать від церковного календаря: за новим стилем – 18 і 24 січня, 7 березня, 24 травня, 13 серпня, 2 вересня, за старим – 31 січня, 6 лютого, 20 березня, 6 червня, 26 серпня, 15 вересня.

***

Дорога Оксано! Вітаю з Днем ангела! Нехай небесна покровителька Ксенія завжди береже тебе, а зимові сніжинки дарують чистоту й світло. Бажаю здоров’я, радості й тепла серед холодних днів.

Листівки з Днем ангела Оксани / Pinterest

***

З Днем ангела, Оксано! Хай зимові зорі світять тобі ясніше, ніж будь-коли, а кожна сніжинка приносить щастя й нові можливості. Будь завжди такою ж світлою й неповторною, як твоє ім’я.

Листівки з Днем ангела Оксани / Pinterest

***

Оксано, сьогодні твій Ангел святкує разом із тобою. Хай він дарує тобі мудрість у рішеннях, силу у випробуваннях і ніжність у щоденних дрібницях. Нехай життя буде наповнене світлом і новими перемогами.

Листівки з Днем ангела Оксани / Pinterest

***

З Днем ангела, Оксано!

Хай твоє ім’я звучить, як мелодія, що зігріває серця друзів і близьких. Нехай кожен день приносить тобі щастя, натхнення й добрі зустрічі.

Листівки з Днем ангела Оксани / Pinterest

***

Дорога Оксано! Вітаю тебе з Днем ангела! Хай твій небесний охоронець завжди буде поруч, підтримує у важкі хвилини й надихає на добрі справи. Бажаю гармонії, любові та радості у кожному дні.

Дорогі власниці імен Оксана та Ксенія, 24 Канал щиро вітає вас з Днем ангела!