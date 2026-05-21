День ангела Олени українською: теплі вітання та листівки

Привітання з Днем ангела Олени українською до цього дня, щоб зробити день приємним. Надішліть вітання своїм знайомим Оленкам.

Якими словами привітати Олену з Днем ангела?

Хоч для багатьох День ангела не має значення, а хтось чекає цього дня як ще одного Дня народження. Втім в обох випадках отримати вітання приємно. Тому 21 травня привітайте не лише з Днем вишиванки, а й з Днем ангела усіх знайомих Олен. А ім'я Олена означає – світоч, смолоскип і має грецьке походження.

Оленко, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає від усього злого, дарує сили, натхнення та спокій у серці. Бажаю щастя, любові, здійснення мрій і багато світлих моментів у житті!

Цікаво! Свята Олена – це рівноапостольна цариця, мати імператора Костянтина Великого, яку шанують у християнській традиції за її побожність і відкриття Животворного Хреста Господнього. Народилася вона близько 250 року в Малій Азії, була дружиною римського правителя Констанція Хлора і матір’ю Костянтина, який став першим імператором, що підтримав християнство. Вона сприяла будівництву храмів у Вифлеємі та на Оливній горі, роздавала милостиню, звільняла полонених і підтримувала християнські громади. Її пам’ять вшановують 21 травня разом із сином Костянтином, і в народі цей день має назви – Оленин день, Олена-Льоносійка чи Олена-Лляниця, бо саме тоді традиційно сіяли льон та огірки.

Олено, з іменинами тебе! Бажаю, щоб ангел-охоронець працював без вихідних, удача сама знаходила тебе, а настрій був таким же прекрасним, як твоє ім’я!

З Днем ангела, Олено! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, щирих людей, тепла й любові. Усміхайся частіше й будь щаслива!

Олено, з іменинами! Бажаю, щоб гроші липли до гаманця, удача – до тебе, а проблеми – оминали десятою дорогою. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч і підкидає тобі лише щасливі сюрпризи!

Нехай твій ангел за плечима

Від бід тебе оберігає,

А доля світла і щаслива

Щодня любов’ю зігріває.

З Днем ангела тебе вітаю,

Олено мила й дорога!

Від щирого серця бажаю

Щоб доля радісна була.

Хай сонце світить у віконце,

А серце квітне від добра,

І хай твій ангел охороняє

Від смутку, болю, зла.

День ангела – це добра нагода подарувати людині теплі слова, побажати радості, здоров’я та подякувати її ангелу-охоронцю за захист і підтримку.