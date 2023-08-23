Як українською називати прапор: милозвучні синоніми, які зачаровують
23 серпня Україна відзначає День Державного Прапора. Сьогодні українці по-особливому вшановують один із наших національних символів.
У час повномасштабної війни з Росією саме синьо-жовтий стяг став символом боротьби українського народу за незалежність – як і століття тому. І у цей день 24 Канал пропонує вам добірку милозвучних синонімів до слова "прапор".
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Як колоритно українською називати прапор
Якщо зазирнути у словник синонімів, можна почерпнути звідти цікаві слова на позначення "прапора" – полотнища, яке є емблемою країни, військової частини, організації тощо. І ось які:
- стяг – урочиста назва прапора;
- знамено – вживається рідше;
- корогва (хорогва, коругов, хоругов, коругва, хоругва) – застарілі назви. Так можна назвати також військовий, бойовий прапор;
- штандарт – теж застаріла назва. Так називали прапори, хоругви за часів українського козацтва. Так називали і прапор певної держави. В іноземних арміях – прапор кавалерійської частини, ескадрону.
Милозвучні слова на позначення нашого національного знамена можна знайти і у Словнику синонімів української мови Вусика. Зокрема, такі як:
- завівало;
- майва;
- полотнище;
- прапорець;
- прапірець.
Як українською можна називати прапор / Інфографіка 24 Каналу
До слова, пам’ятайте: вертикальну жердину для прапора називають "флагшток". І це цікаве слово має такі ж колоритні синоніми. Наприклад:
- стяготримач;
- майвилно.