Забудьте про міліцію: як правильно українською говорити про Нацполіцію

Сьогодні правоохоронці не лише захищають спокій громадян нашої держави, а й відстоюють її кордони та незалежність на фронті. Тож 24 Канал з нагоди Дня Нацполіції у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як правильно говорити про наших стражів порядку.

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міліція – поліція;

міліціянт, поліцейський – поліціянт;

Так, урозповідаємо вам, які суржикові слова не варто вживати, коли говорите про Нацполіцію та роботу наших правоохоронців.

Для початку забудьте про міліцію та міліціянтів – в Україні працює поліція та поліціянти/поліціянтки.

Що цікаво: у нашій державі звичним є слово "поліцейський". Однак мовознавці все ж радять його замінити – на поліціянт.

безопасность – безпека;

защищають – захищають;

Саме поліціянти відповідальні за безпеку у межах країни, а також захищають нашу державу на фронті. Суржикові слова "безопаснсть" і "защищають" не вживайте.

задержали – затримали;

преступник – злочинець;

Також пам'ятайте: наші стражі порядку не задержують преступника, а затримують злочинця.

нарушили – порушили;

сопротівлєніє – спротив;

правила дорожнього двіженія – правила дорожнього руху;

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Якщо ви порушили правила дорожнього руху, не чиніть спротив і зупиняйтесь на вимогу правоохоронців. І забудьте про суржикові "нарушили", "дорожнє двіженіє" і "сопротівлєніє".

оружиє – зброя;

взятка – хабар;

При цьому пам'ятайте: хабарів наші копи не беруть і завжди мають при собі зброю. І не вживайте такі мовні покручі як "взятка" і "оружиє".

Тож бережіться, бережіть чистоту своєї мови та не додавайте зайвої роботи нашим правоохоронцям!