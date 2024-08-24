З відвагою, завзяттям і люттю: які неймовірно красиві українські слова має знати кожен

24 серпня 2024, 13:00
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Автор: Марія Волошин

Україна сьогодні відзначає свій День – День Незалежності. Незборима наша ненька, чия історія сягає у віки, як і 100 років знову протистоїть тому ж загарбнику зі Сходу. Однак мужньо тримається і бореться завдяки завзяттю і відвазі її синів і доньок.

І поки триває ця кривава борня, чимало українців повертається до свого – пізнає незліченні скарби, які століттями плекав і леліяв наш народ: культуру, мову, традиції тощо. І мов спраглий вбирає в себе невідомі досі мовні перлини.

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Які красиві і милозвучні слова має знати кожен українець

Тож Освіта 24 у цей святковий День допоможе вам відкрити для себе і зберегти у душі неймовірно красиві питомі українські слова, якими так багата наша українська мова.

Адже вона така ж багатостраждальна і незборима, як і держава, – продовжує жити і квітнути не лише на вустах українців по всьому світові, а й іноземців, які досліджують її красу із захватом і цікавістю.

  • Незборима – непереможна;
  • ненька – неня, мати;
  • борня – боротьба;
  • плекати – піклуватися, берегти у пам’яті;
  • леліяти – плекати, виховувати у ласці і любові;
  • зАхват – порив, запал, піднесення;

У цей День над кожним вільним і визволеним від загарбників містом і селом України гордо майорить наш синьо-жовтий стяг. Він увібрав у себе дві прекрасні барви – небесну блакить і золото пшеничних полів. Майорить над Києвом, Ужгородом, Одесою, Черніговом, Херсоном – і прийде час – майорітиме над визволеними Донецьком, Луганськом і Севастополем.

  • майорить – видніється удалині;
  • стяг – прапор;
  • барви – кольори;
  • блакить – блакитний колір, голубінь;

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А поки триває кривава борня – українці з відвагою, завзяттям і люттю йдуть у бій, захищаючи своє. Вони впевнені у своїй силі і звитязі. У них за плечима – дім і рідні, а на вустах – нездоланний клич "Слава Україні!". 

  • звитяга – перемога у бою, війні, героїчний подвиг;
  • завзяття – наполегливість, енергійність, запал;
  • клич – заклик, поклик;
  • лють – почуття злості, гніву;
  • розпука – безнадія, відчай.
  • гримотить – гримить;

Бо як писав геніальний Василь Симоненко:

Україно, ти моя молитва,

Ти моя розпука вікова…

Гримотить над світом люта битва

За твоє життя, твої права.

Але Україні насправді пощастило: попри усі виклики у буремний час, на її сторожі стоять неймовірно сміливі й вродливі дівчата та завзяті хлопці-характерники козацького роду. Хоч і ціна цієї боротьби надзвичайно висока…

Але "українці – воїни. Не ледарі. Не лежні. І наше діло праведне й святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те". Бо "Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни", як справедливо зазначала геніальна Ліна Костенко.

  • буремний – сповнений подій, тривог, хвилювань.
  • вродливий – красивий;
  • лежень – ледар;
  • праведний – справедливий, правильний;
  • гарт – стійкість, витривалість, набуті в боротьбі;

Тож, ненько Україно! Багатостраждальна, мужня, незборима, неосяжна – живи, борись, квітни, перемагай, даруй силу, натхнення та захист тим, хто за Тебе стоїть горою у кривавій борні, хто Тобою живе кожну днину, хто Тобою іскрить і заради Тебе творить майбутнє.