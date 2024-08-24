З відвагою, завзяттям і люттю: які неймовірно красиві українські слова має знати кожен

Україна сьогодні відзначає свій День – День Незалежності. Незборима наша ненька, чия історія сягає у віки, як і 100 років знову протистоїть тому ж загарбнику зі Сходу. Однак мужньо тримається і бореться завдяки завзяттю і відвазі її синів і доньок.

І поки триває ця кривава борня, чимало українців повертається до свого – пізнає незліченні скарби, які століттями плекав і леліяв наш народ: культуру, мову, традиції тощо. І мов спраглий вбирає в себе невідомі досі мовні перлини.

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Які красиві і милозвучні слова має знати кожен українець

Тож Освіта 24 у цей святковий День допоможе вам відкрити для себе і зберегти у душі неймовірно красиві питомі українські слова, якими так багата наша українська мова.

Адже вона така ж багатостраждальна і незборима, як і держава, – продовжує жити і квітнути не лише на вустах українців по всьому світові, а й іноземців, які досліджують її красу із захватом і цікавістю.

Незборима – непереможна;

ненька – неня, мати;

борня – боротьба;

плекати – піклуватися, берегти у пам’яті;

леліяти – плекати, виховувати у ласці і любові;

зАхват – порив, запал, піднесення;

У цей День над кожним вільним і визволеним від загарбників містом і селом України гордо майорить наш синьо-жовтий стяг. Він увібрав у себе дві прекрасні барви – небесну блакить і золото пшеничних полів. Майорить над Києвом, Ужгородом, Одесою, Черніговом, Херсоном – і прийде час – майорітиме над визволеними Донецьком, Луганськом і Севастополем.

майорить – видніється удалині;

стяг – прапор;

барви – кольори;

блакить – блакитний колір, голубінь;

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А поки триває кривава борня – українці з відвагою, завзяттям і люттю йдуть у бій, захищаючи своє. Вони впевнені у своїй силі і звитязі. У них за плечима – дім і рідні, а на вустах – нездоланний клич "Слава Україні!".

звитяга – перемога у бою, війні, героїчний подвиг;

завзяття – наполегливість, енергійність, запал;

клич – заклик, поклик;

лють – почуття злості, гніву;

розпука – безнадія, відчай.

гримотить – гримить;

Бо як писав геніальний Василь Симоненко:

Україно, ти моя молитва,

Ти моя розпука вікова…

Гримотить над світом люта битва

За твоє життя, твої права.

Але Україні насправді пощастило: попри усі виклики у буремний час, на її сторожі стоять неймовірно сміливі й вродливі дівчата та завзяті хлопці-характерники козацького роду. Хоч і ціна цієї боротьби надзвичайно висока…

Але "українці – воїни. Не ледарі. Не лежні. І наше діло праведне й святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те". Бо "Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни", як справедливо зазначала геніальна Ліна Костенко.

буремний – сповнений подій, тривог, хвилювань.

вродливий – красивий;

лежень – ледар;

праведний – справедливий, правильний;

гарт – стійкість, витривалість, набуті в боротьбі;

Тож, ненько Україно! Багатостраждальна, мужня, незборима, неосяжна – живи, борись, квітни, перемагай, даруй силу, натхнення та захист тим, хто за Тебе стоїть горою у кривавій борні, хто Тобою живе кожну днину, хто Тобою іскрить і заради Тебе творить майбутнє.