І поки триває ця кривава борня, чимало українців повертається до свого – пізнає незліченні скарби, які століттями плекав і леліяв наш народ: культуру, мову, традиції тощо. І мов спраглий вбирає в себе невідомі досі мовні перлини.
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Які красиві і милозвучні слова має знати кожен українець
Тож Освіта 24 у цей святковий День допоможе вам відкрити для себе і зберегти у душі неймовірно красиві питомі українські слова, якими так багата наша українська мова.
Адже вона така ж багатостраждальна і незборима, як і держава, – продовжує жити і квітнути не лише на вустах українців по всьому світові, а й іноземців, які досліджують її красу із захватом і цікавістю.
- Незборима – непереможна;
- ненька – неня, мати;
- борня – боротьба;
- плекати – піклуватися, берегти у пам’яті;
- леліяти – плекати, виховувати у ласці і любові;
- зАхват – порив, запал, піднесення;
У цей День над кожним вільним і визволеним від загарбників містом і селом України гордо майорить наш синьо-жовтий стяг. Він увібрав у себе дві прекрасні барви – небесну блакить і золото пшеничних полів. Майорить над Києвом, Ужгородом, Одесою, Черніговом, Херсоном – і прийде час – майорітиме над визволеними Донецьком, Луганськом і Севастополем.
- майорить – видніється удалині;
- стяг – прапор;
- барви – кольори;
- блакить – блакитний колір, голубінь;
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А поки триває кривава борня – українці з відвагою, завзяттям і люттю йдуть у бій, захищаючи своє. Вони впевнені у своїй силі і звитязі. У них за плечима – дім і рідні, а на вустах – нездоланний клич "Слава Україні!".
- звитяга – перемога у бою, війні, героїчний подвиг;
- завзяття – наполегливість, енергійність, запал;
- клич – заклик, поклик;
- лють – почуття злості, гніву;
- розпука – безнадія, відчай.
- гримотить – гримить;
Бо як писав геніальний Василь Симоненко:
Україно, ти моя молитва,
Ти моя розпука вікова…
Гримотить над світом люта битва
За твоє життя, твої права.
Але Україні насправді пощастило: попри усі виклики у буремний час, на її сторожі стоять неймовірно сміливі й вродливі дівчата та завзяті хлопці-характерники козацького роду. Хоч і ціна цієї боротьби надзвичайно висока…
Але "українці – воїни. Не ледарі. Не лежні. І наше діло праведне й святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те". Бо "Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни", як справедливо зазначала геніальна Ліна Костенко.
- буремний – сповнений подій, тривог, хвилювань.
- вродливий – красивий;
- лежень – ледар;
- праведний – справедливий, правильний;
- гарт – стійкість, витривалість, набуті в боротьбі;
Тож, ненько Україно! Багатостраждальна, мужня, незборима, неосяжна – живи, борись, квітни, перемагай, даруй силу, натхнення та захист тим, хто за Тебе стоїть горою у кривавій борні, хто Тобою живе кожну днину, хто Тобою іскрить і заради Тебе творить майбутнє.