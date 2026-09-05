Не "прідпрініматєль": як правильно назвати власника бізнесу в Україні

6 вересня цьогоріч відзначають День підприємця. Це свято припадає на першу неділю вересня.

Його указом встановив ще Леонід Кучма. 24 Канал при цьому розкаже, як правильно називати тих, хто займається підприємницькою діяльністю.

Як правильно називати підприємця

В Україні людину, яка підприємницькою діяльністю, має свій бізнес, називають підприємцем. І в жодному разі – не "прідпрініматєлєм". Це суржикове найменування.

Можна почути й таку поширену назву як "бізнесмен". Це слово запозичене. Походить з англійської мови й утворене шляхом поєднання двох слів: business (діло, справа, робота) та man (людина, чоловік).

Ще можна знайти такі визначення, які дещо можуть розмежовувати ці поняття:

підприє́мець – людина, яка займається безпосередньою, самостійною, систематичною, на власний ризик діяльністю з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою отримання прибутку;

бізнесме́н – людина, яка займається комерційною діяльністю, бізнесом; підприємець.

Українці ще пропонують такі назви як діловик, справник тощо.

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Жінок при цьому правильно називати підприємицями.

У Словнику синонімів пропонують такі ще варіанти до слова підприємець (фірми) як хазяїн, власник, капіталіст, керівник.

До слова, це свято встановили, щоб "відзначити важливу роль, яку відіграє цей сектор економіки у формуванні нового економічного ладу, розвитку демократії та громадянського суспільства. Будь-яка держава відзначає дні тих професій, які є небезпечними і почесними".

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