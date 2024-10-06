"Ану вийди і зайди ще раз": учитель розсмішив мережу крилатими висловами педагогів

В Україні сьогодні, 6 жовтня, відзначають День учителя. Учні вітають своїх педагогів та дякують їм за знання.

Київський вчитель фізики та інформатики Руслан Циганков поділився крилатими висловами педагогів, які часто можуть чути учні. Відповідне відео він опублікував у тіктоці.

До теми "Чарівник, запалює серця учнів": київський учитель вразив відео про роль педагога

Руслан Циганков поділився крилатими висловами вчителів

В українців ці фрази викликали ностальгію за шкільними роками. Вони досі пам'ятають окремі з них.

Циганков озвучив такі фрази:

А голову ти вдома не забув?.

А чому всі повставали? Дзвінок для вчителя.

Дістаємо подвійні листочки і будемо писати самостійну.

Так, ану вийди і зайди ще раз.

Ліс рук.

П'ятдесят чого? Кілограмів, грамів, слонів?

А оцінку я теж на двох буду ділити?

А ти розкажи нам всім, щоб всі посміялися.

На 12 знає Бог, на 11 я, а на 10 може бути ви.

Так, ну дивись, ставлю в журнал, але олівчиком.

Як реагують українці

У коментарях до відео українці пригадали крилаті вислови своїх учителів. Також написали:

Невмируща класика.

Я досі це пам'ятаю.

Видав базу.

Вже забула, коли школу закінчила, а ці фрази – ні.

Раніше ми підказали, як правильно українською розповісти про День вчителя. Як не припуститися у привітанні помилок, розповідаємо у добірці.