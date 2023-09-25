У 2023 році педагоги відзначатимуть професійне свято у неділю, 1 жовтня. Учні при цьому можуть вітати своїх учителів уже в п'ятницю, 29 вересня.

До слова, 1 жовтня – свято не лише у вчителів, а й усіх педагогічних працівників та освітян. 24 Канал натомість розповість, які цікаві факти про День вчителя та професію педагога ви могли не знати.

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Цікаві факти про День вчителя та професію педагога

Ідея святкувати цей день зародилася в XIX столітті. Офіційне ж свято – Всесвітній день вчителя – з'явилося у 1994 році. Його запровадила ЮНЕСКО і призначила на 5 жовтня.

У різних країнах – різні дати святкування Дня вчителя. Однак у більшості з них педагогів вітають з професійним святом восени.

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