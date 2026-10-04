4 жовтня, 09:50
Які цікаві факти про День вчителя та професію педагога ви могли не знати
У 2026 році педагоги відзначатимуть професійне свято у неділю, 4 жовтня. Учні при цьому можуть вітати своїх учителів уже в п'ятницю, 2 жовтня.
До слова, 4 жовтня – свято не лише у вчителів, а й усіх педагогічних працівників та освітян. 24 Канал натомість розповість, які цікаві факти про День вчителя та професію педагога ви могли не знати.
Цікаві факти про День вчителя та професію педагога
Ідея святкувати цей день зародилася в XIX столітті. Офіційне ж свято – Всесвітній день вчителя – з'явилося у 1994 році. Його запровадила ЮНЕСКО і призначила на 5 жовтня.
У різних країнах – різні дати святкування Дня вчителя. Однак у більшості з них педагогів вітають з професійним святом восени.
Також пропонуємо цікаві факти про професію вчителя, які ви могли не знати:
- Професію учителя вважають однією з найдавніших. Перші навчальні заклади з'явилися в країнах Стародавнього ще в IV – V тисячоліттях до нашої ери.
- У Стародавній Греції педагогами називали рабів, які водили дітей рабовласників у школу.
- Слово "педагог" походить зі Стародавньої Греції і означає "провідник дитини", "той, хто веде дитину".
- Для вчителів арифметики в Давній Греції існувало окреме позначення – "калькулятурус аріфметікус" або ж "калькулятор".
- До речі, слово "школа" – також давньогрецького походження. Перекладається як "відпочинок".
- У Київській Русі після прийняття християнства 988 року князь Володимир заснував у Києві школу для дітей вищих верств українського суспільства.
- У Франції вчитель не образиться, якщо почує від учня звернення на "ти".