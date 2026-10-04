У 2026 році педагоги відзначатимуть професійне свято у неділю, 4 жовтня. Учні при цьому можуть вітати своїх учителів уже в п'ятницю, 2 жовтня.

До слова, 4 жовтня – свято не лише у вчителів, а й усіх педагогічних працівників та освітян. 24 Канал натомість розповість, які цікаві факти про День вчителя та професію педагога ви могли не знати.

Цікаві факти про День вчителя та професію педагога

Ідея святкувати цей день зародилася в XIX столітті. Офіційне ж свято – Всесвітній день вчителя – з'явилося у 1994 році. Його запровадила ЮНЕСКО і призначила на 5 жовтня.

У різних країнах – різні дати святкування Дня вчителя. Однак у більшості з них педагогів вітають з професійним святом восени.

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