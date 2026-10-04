К слову, 4 октября – праздник не только у учителей, но и всех педагогов. 24 Канал зато расскажет, какие интересные факты о Дне учителя и профессии педагога вы могли не знать.

Интересные факты о Дне учителя и профессии педагога

Идея праздновать этот день зародилась в XIX веке. Официальный же праздник – Всемирный день учителя – появился в 1994 году. Его ввела ЮНЕСКО и назначила на 5 октября.

В разных странах – разные даты празднования Дня учителя. Однако у большинства из них педагогов поздравляют с профессиональным праздником осенью.

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