К слову, 4 октября – праздник не только у учителей, но и всех педагогов. 24 Канал зато расскажет, какие интересные факты о Дне учителя и профессии педагога вы могли не знать.
Интересные факты о Дне учителя и профессии педагога
Идея праздновать этот день зародилась в XIX веке. Официальный же праздник – Всемирный день учителя – появился в 1994 году. Его ввела ЮНЕСКО и назначила на 5 октября.
В разных странах – разные даты празднования Дня учителя. Однако у большинства из них педагогов поздравляют с профессиональным праздником осенью.
Также предлагаем интересные факты о профессии учителя, которые вы могли не знать:
- Профессию учителя считают одной из древнейших. Первые учебные заведения появились в странах Древнего еще в IV – V тысячелетиях до нашей эры.
- В Древней Греции педагогами называли рабов, водивших детей рабовладельцев в школу.
- Слово "педагог" происходит из Древней Греции и означает "проводник ребенка", "ведущий ребенка".
- Для учителей арифметики в Древней Греции существовало отдельное обозначение – "калькулятурус арифметикус" или "калькулятор".
- Кстати, слово "школа" – тоже древнегреческого происхождения. Переводится как "отдых".
- В Киевской Руси после принятия христианства 988 года князь Владимир основал в Киеве школу для детей высших слоев общества.
- Во Франции учитель не обидится, если услышит от ученика обращение на "ты".