До слова, 1 жовтня – свято не лише у вчителів, а й усіх педагогічних працівників та освітян. 24 Канал натомість розповість, які цікаві факти про День вчителя та професію педагога ви могли не знати.
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Цікаві факти про День вчителя та професію педагога
Ідея святкувати цей день зародилася в XIX столітті. Офіційне ж свято – Всесвітній день вчителя – з'явилося у 1994 році. Його запровадила ЮНЕСКО і призначила на 5 жовтня.
У різних країнах – різні дати святкування Дня вчителя. Однак у більшості з них педагогів вітають з професійним святом восени.
Також пропонуємо цікаві факти про професію вчителя, які ви могли не знати:
- Професію учителя вважають однією з найдавніших. Перші навчальні заклади з'явилися в країнах Стародавнього ще в IV – V тисячоліттях до нашої ери.
- У Стародавній Греції педагогами називали рабів, які водили дітей рабовласників у школу.
- Слово "педагог" походить зі Стародавньої Греції і означає "провідник дитини", "той, хто веде дитину".
- Для вчителів арифметики в Давній Греції існувало окреме позначення – "калькулятурус аріфметікус" або ж "калькулятор".
- До речі, слово "школа" – також давньогрецького походження. Перекладається як "відпочинок".
- У Київській Русі після прийняття християнства 988 року князь Володимир заснував у Києві школу для дітей вищих верств українського суспільства.
- У Франції вчитель не образиться, якщо почує від учня звернення на "ти".