В Україні цьогоріч День вчителя відзначають 6 жовтня. Учні у цю неділю і напередодні дякують і дякуватимуть своїм наставникам за любов, терпіння та знання.

Головне – не припускатися помилок, аби не зіпсувати своєму педагогові свято. Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" у цьому допоможе.

До теми Свято не в учбовому закладі: як правильно українською розповісти про День знань

Як правильно українською розповісти про День вчителя

У вісімдесят четвертій добірці розповімо, як грамотно привітати своїх вчителів зі святом та не розчарувати їх помилками. Зокрема, акцентуємо, які слова треба викреслити зі свого лексикону.

октябрь – жовтень;

учітєль – учитель, педагог;

ученик – учень;

Для початку забудьте про слова "ученики", "учітєля" і "октябрь". Ви як учні вітаєте своїх учителів 6 жовтня.

розстроювати – розчаровувати;

поздравляти – вітати, поздоровляти;

Це для того, аби ви не засмучували своїх наставників під час привітання/поздоровлення.

учбовий заклад – заклад освіти;

самі кращі – найкращі;

лучші – найкращі;

знанія – знання;

Пам'ятайте: ви вітаєте своїх найкращих наставників у школі – закладі освіти – і їм на цьому наголошуєте: "Ви – найкращі! дякуємо за знання!"

дарити – дарувати;

дєньги – гроші;

цвіти – квіти;

конфєти – цукерки;

Що цікаво, на сьогодні чимало вчителів не хоче, аби учні дарували їм квіти, подарунки та цукерки. Вони просять перерахувати кошти за Збройні Сили України. Ви натомість можете зробити і те, і те, якщо є бажання. Але головне – не забувайте про щирі слова подяки.

Тож зі святом, дорогі вчителі! Низьким вам уклін за наставництво та невтомну працю!