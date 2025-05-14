День вишиванки – як привітати зі святом та провести цей день цікаво
- День вишиванки відзначають кожен третій четвер травня, цьогоріч – 15 травня, і він став міжнародним святом завдяки студентам Чернівецького університету.
- Свято популяризує носіння вишиванки як повсякденного одягу, а також об'єднує українців по всьому світу, символізуючи ідентичність і традиції.
- У цей день відбуваються різноманітні заходи, такі як ходи, флешмоби, виставки, а також можна привітати рідних листівками.
- Красиві привітання зі святом читайте на сайті 24 Каналу.
У кожен третій четвер травня традиційно відзначають День вишиванки. Цьогоріч він припадає на 15 травня.
Як долучитися до свята та привітати з цим днем, розповідає 24 Канал.
Дивіться також З Днем матері: як красиво українською привітати найрідніших у цей день
Звідки походить свято День вишиванки
День вишиванки у 2025 році – 15 травня. Це відносно молоде свято, яке не прив'язане ні до державного, ні до релігійного, але уже стало міжнародним.
А ініціаторами його створення стали студенти Чернівецького університету імені Федьковича у 2006 році. Студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Леся Воронюк, надихнувшись строєм свого друга Ігоря Житарюка, який прийшов на пару у вишиванці, запропонувала одногрупникам та іншим студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки.
Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету. Згодом свято поширилося на масштаб міста Чернівці. Співзасновники Дня вишиванки надсилали листи до державних органів з проханням підтримати студентів у започаткуванні свята.
А уже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня, до нього почала долучатися українська діаспора по всьому світу, а також прихильники України.
Та й саме слово – вишиванка, стало популярним. Та чи варто його ототожнювати з вишитою сорочкою? Фахівці стверджують, що це різні поняття:
- вишита сорочка – це елемент національного строю,
- вишиванка – це елемент декору, який можна нанести на будь-який одяг чи аксесуар.
День вишиванки – це сучасне свято. Проте, я хочу наголосити, що традиційна вишита українська сорочка і вишиванка це не одне і теж саме. Сьогодні ми під вишиванками розуміємо і бачимо будь-яке вишите вбрання. Це може бути і блузка, сукні, спідниці, хустки і все це називається вишиванка
– сказала Лілія Гальчевська, старший науковий співробітник Вінницького обласного краєзнавчого музею.
Яка різниця між вишитою сорочкою та вишиванкою: дивіться відео
Сьогодні вишиванка – це ідея та оберіг. Це елемент декору сучасного одягу – джинсів, світшотів, спідниць, ділових костюмів та військового строю. Тому, школярі, студенти та дорослі обирають вишиванку та одягають як повсякденний стильний одяг. А у День вишиванки це може бути й щось урочистіше.
Вишиванка стала популярним мотивом татуювання для жінок та чоловіків. А цей "аксесуар" не одягнеш з примусу – лише за глибинним поривом самоідентичності і його не знімеш за бажанням.
Вишиванка – мотив для тату / Pinterest
Однак, це свято не лише про одяг – воно має глибокий зміст. Українці по всьому світу об'єднуються у єдиній ідеї та показують, що мають власну самоідентифікацію та історію. Українська діаспора в цей день виходить на площі міст у вишиванках.
Красиві вітання з Днем вишиванки
Найкращий спосіб долучитися до свята – вдягнути вишиванку на роботу чи навчання. Мета цього свята полягає в популяризації носіння вишиванки як повсякденного вбрання. Тому це може бути і інший елемент одягу чи аксесуар.
Традиційно у цей день відбувається хода, флешмоби, виставки майстринь, конкурси та вікторини. Долучіться до котрогось з дійств у своєму населеному пункті і відчуйте себе частиною свята.
А ще як привітання з цим днем, можна надіслати листівку рідним, друзям і колегам.
Листівка до свята / Рinterest
Встає над світом щире сонце вранці
І землю гріє променем ясним.
А я іду по світу в вишиванці.
Я – українець! І горджуся цим!
Листівка / Pinterest
Вітаю вас з Днем вишиванки і бажаю завжди залишатися патріотами рідної країни – України. Слава Україні!
Листівка / Pinterest
Одягнімо, друже, вишиванки –
Наш чарівний український стрій.
Не для когось, не для забаганки,
А для себе, вірний друже мій.
Одягнімо вишиванки, друже,
Як одвічний предків талісман.
Хай не буде серед нас байдужих
І один в нас буде отаман.
Одягнімо в свята і неділі,
В будень, за потреби, одягнім
І відчуєм – вороги безсилі
Зруйнувати український дім.
Одягнімо вишиванки, друже,
Хай побачить українців світ –
Молодих, відважних, дужих,
У єднанні на багато літ. (Василь Дерій)
Листівка / Pinterest
Носіть вишиванку не з примусу, а із задоволенням і гордістю, що ви – українець!