Держава може почати фінансувати публікації науковців за кордоном

Міністерство освіти і науки планує запровадити фінансування наукових публікацій українців у закордонних фахових виданнях. Це мають вирішити у найближчі місяці.

Про це МОН повідомило університети та наукові установи. Для напрацювання дієвого механізму державної підтримки та фінансування публікацій українських вчених Міносвіти просить фахівців вишів опрацювати зазначене питання.

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Наразі МОН ініціює розроблення проєкту урядової постанови щодо державної підтримки публікацій українських вчених в іноземних наукових виданнях.

Зокрема, йдеться про публікацію у виданнях, що включені до провідних міжнародних баз даних.

Водночас освітяни поки не розуміють, де держава братиме гроші на фінансування публікацій.

До слова, українська система освіти допускає навчання студента одночасно у двох вишах. Зокрема, якщо за кордоном він вчиться у коледжі очно, а в українському виші здобуває освіту онлайн.

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