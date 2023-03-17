Про це МОН повідомило університети та наукові установи. Для напрацювання дієвого механізму державної підтримки та фінансування публікацій українських вчених Міносвіти просить фахівців вишів опрацювати зазначене питання.
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Наразі МОН ініціює розроблення проєкту урядової постанови щодо державної підтримки публікацій українських вчених в іноземних наукових виданнях.
Зокрема, йдеться про публікацію у виданнях, що включені до провідних міжнародних баз даних.
Водночас освітяни поки не розуміють, де держава братиме гроші на фінансування публікацій.
До слова, українська система освіти допускає навчання студента одночасно у двох вишах. Зокрема, якщо за кордоном він вчиться у коледжі очно, а в українському виші здобуває освіту онлайн.
Чи дозволять студентам виїхати на навчання під час війни
- Через війну в Україні оголошена загальна мобілізація і воєнний стан. Через це виїзд за кордон для чоловіків обмежено. Адвокатка Анастасія Іванченко розповіла про ситуацію у 2023. За її словами, наразі офіційна позиція Держприкордонслужби залишається незмінною – не дозволено виїзд студентів, які навчаються в іноземних вишах.
- Проте Іванченко наголосила, що останнім часом студенти намагаються в суді оскаржувати відмову у перетині кордону, посилаючись на те, що вони мають право на виїзд як "військовозобов’язані, які не підлягають призову під час мобілізації".