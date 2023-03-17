Об этом МОН сообщил университеты и научные учреждения. Для наработки действенного механизма государственной поддержки и финансирования публикаций украинских ученых Минобразования просит специалистов вузов проработать этот вопрос.
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В настоящее время МОН инициирует разработку проекта правительственного постановления по государственной поддержки публикаций украинских ученых в иностранных научных изданиях. Речь идет о публикации в изданиях, включенных в ведущие международные базы данных.
В то же время педагоги пока не понимают, где государство будет брать деньги на финансирование публикаций.
К слову, украинская система образования допускает обучение студента одновременно в двух вузах. В частности, если за границей он учится в колледже очно, а в украинском вузе получает образование онлайн.
Позволят ли студентам выехать на учебу во время войны
- из-за войны в Украине объявлена всеобщая мобилизация и военное положение. Поэтому выезд за границу для мужчин ограничен. Адвокат Анастасия Иванченко рассказала о ситуации в 2023. По ее словам, сейчас официальная позиция Госпогранслужбы остается неизменной – не разрешен выезд студентов, которые учатся в иностранных вузах.
- Однако Иванченко подчеркнула, что в последнее время студенты пытаются в суде оспаривать отказ в пересечении границы, ссылаясь на то, что они имеют право на выезд как "военнообязанные, не подлежащие призыву во время мобилизации".