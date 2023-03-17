Об этом МОН сообщил университеты и научные учреждения. Для наработки действенного механизма государственной поддержки и финансирования публикаций украинских ученых Минобразования просит специалистов вузов проработать этот вопрос.

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В настоящее время МОН инициирует разработку проекта правительственного постановления по государственной поддержки публикаций украинских ученых в иностранных научных изданиях. Речь идет о публикации в изданиях, включенных в ведущие международные базы данных.

В то же время педагоги пока не понимают, где государство будет брать деньги на финансирование публикаций.

К слову, украинская система образования допускает обучение студента одновременно в двух вузах. В частности, если за границей он учится в колледже очно, а в украинском вузе получает образование онлайн.

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