Молодой учёный рассказал, что учить украинский язык ему нелегко. Однако понимал, что должен овладеть языком страны, в которой будет учиться.

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Во Львове китаец защитил докторскую диссертацию на украинском

Ше Сяннин приехал в город Льва шесть лет назад после завершения бакалавриата в университете провинции Хэнань. Сначала его зачислили в подготовительное отделение. Там он учил украинский язык. Впоследствии поступил в магистратуру на прикладную механику, после – в аспирантуру.

Мужчина говорит, что мог выбирать страны, где учиться. Среди Украины, Белоруссии, Молдовы, Азербайджана, Казахстана выбрал именно наше государство. В частности, поэтому признается, что у нас хорошо готовят инженеров-механиков.

Я знал, что в Украине очень хорошо. Узнал, что во Львовской политехнике есть хорошая база по моей специализации,

– уточнил Ше Сяннин.

Он, кстати, выиграл грант на обучение от Китайского стипендиального центра, после чего получил китайскую стипендию и бюджетное место (и тоже стипендию) во Львовской политехнике.

Темой его диссертации явилось "Повышение эффективности механической обработки деталей из титановых сплавов на основе имитационного моделирования процесса формообразования". Такую тему рекомендовала китайская сторона. Параллельно с обучением в вузе Ше Сяннин преподавал китайский в Лингвистически-образовательном центре Львовской политехники. Также начал сотрудничество со Львовской торгово-промышленной палатой. Иностранец признался, что ему очень нравится город Льва: прогулки, архитектура.

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Рассказывал китайским журналистам о войне в Украине

Ше Сяннин при этом рассказал, что родители умоляли его вернуться домой, как только в Украине началась полномасштабная война. Он уверял родных, что здесь все хорошо, Политехника работает.

В первые два месяца (полномасштабной войны – ред.) по требованию китайской стороны выехал в Венгрию. Как только стало возможно, без колебаний вернулся во Львов. Мой друг в Китае работает журналистом, то я давал ему несколько комментариев о том, что происходит в Украине, объяснял ему, какая здесь ситуация,

– признался мужчина.

Что интересно, Ше Сяннин с начала большой войны помогает донатами ВСУ.

Как уточняет ZAXID.NET, во Львовской политехнике признались, что впервые в университете китаец защитил докторскую диссертацию на украинском языке. Пока он будет работать в вузе, однако впоследствии хочет вернуться на родину, чтобы работать там преподавателем.