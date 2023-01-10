Чекала на РФ і закликала повалити владу: у Києві визначили долю викладачки-зрадниці
Джерело:Київська міська прокуратура
У Києві викладачка гімназії підтримувала дії російських окупантів та закликала повалити владу в Україні. Тепер її судитимуть.
Так, київські прокурори завершили досудове розслідування і скерували до суду обвинувальний акт щодо викладачки. Вона публічно поширювала матеріали із закликами до повалення влади у нашій державі.
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У Києві судитимуть викладачку за підтримку Росії
За даними слідчих, мешканка столиці, яка викладає фізкультуру, почала закликати до повалення влади в Україні з початку повномасштабної війни. При цьому використовувала власні акаунти у соцмережах. До того ж неодноразово поширювала повідомлення на підтримку Росії та виправдовувала її збройну агресію проти нашої держави.
Також викладачка визнавала окупацію частини території України російськими військовими і стверджувала, що Київ є власністю Москви. Висловлювала також сподівання на перемогу агресора у війні.
Зараз жінка перебуває під вартою.
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