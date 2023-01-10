Чекала на РФ і закликала повалити владу: у Києві визначили долю викладачки-зрадниці

10 січня 2023, 15:40
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Джерело:

Київська міська прокуратура

У Києві викладачка гімназії підтримувала дії російських окупантів та закликала повалити владу в Україні. Тепер її судитимуть.

Так, київські прокурори завершили досудове розслідування і скерували до суду обвинувальний акт щодо викладачки. Вона публічно поширювала матеріали із закликами до повалення влади у нашій державі.

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У Києві судитимуть викладачку за підтримку Росії 

За даними слідчих, мешканка столиці, яка викладає фізкультуру, почала закликати до повалення влади в Україні з початку повномасштабної війни. При цьому використовувала власні акаунти у соцмережах. До того ж неодноразово поширювала повідомлення на підтримку Росії та виправдовувала її збройну агресію проти нашої держави. 

Також викладачка визнавала окупацію частини території України російськими військовими і стверджувала, що Київ є власністю Москви. Висловлювала також сподівання на перемогу агресора у війні. 

Зараз жінка перебуває під вартою.

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Автор: Марія Волошин