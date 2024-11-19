На освіту і науку у 2025 році виділять майже 195 мільярдів: на що скерують кошти

Верховна Рада України ухвалила Державний бюджет на 2025 рік. За останні два роки бюджет на освіту і науку зріс на 35% — з 143,4 до 194,3 мільярда гривень.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Зокрема, збільшать фінансування на пріоритетні напрями.

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194,3 мільярда гривень передбачили на освіту і науку на 2025 рік

Так, на укриття у школах виділили вчетверо більше коштів ніж 2024 року – 6,2 мільярда гривень. Завдяки укриттям діти зможуть повернутися до очного і безпечного навчання.

На закупівлю шкільних автобусів передбачили 1,6 мільярда гривень.

Фінансування Нової української школи за ці два роки збільшили майже на 50%. У 2025 році бюджет на реформу становить 2,15 мільярда гривень. У 2024 році на НУШ виділили 1,5 мільярда гривень. Коштом субвенції вдасться закупити обладнання, засоби навчання для шкіл, а також забезпечити професійний розвиток учителів,

– уточнюють у МОН.

У наступному році 540 мільйонів гривень субвенції передбачили на навчально-практичні центри в закладах профтехосвіти, а також на лабораторії й майстерні у фахових коледжах.

Продовжується фінансування фахової передвищої і вищої освіти: на це в бюджеті закладено 55,6 мільярда гривень. На фінансування науки спрямовано 3,3 мільярда гривень,

– додали у відомстві.

Також передбачили кошти на нові напрями:

харчування учнів початкових класів – 2,9 мільярда гривень;

харчоблоки – 960 мільйонів гривень;

протипожежний захист — уперше виділено кошти в розмірі 500 мільйонів гривень;

доплата вчителям (1000 гривень з 1 січня 2025 року і 2000 гривень з 1 вересня 2025 року) – 12 мільярдів гривень.



Скільки коштів заклали у бюджеті на 2025 рік на освіту і науку / МОН