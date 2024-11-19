Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В частности, увеличат финансирование на приоритетные направления.

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194,3 миллиарда гривен предусмотрели на образование и науку на 2025 год

Так, на укрытие в школах выделили вчетверо больше средств чем в 2024 году – 6,2 миллиарда гривен. Благодаря укрытиям дети смогут вернуться к очному и безопасному обучению.

На закупку школьных автобусов предусмотрели 1,6 миллиарда гривен.

Финансирование Новой украинской школы за эти два года увеличили почти на 50%. В 2025 году бюджет на реформу составляет 2,15 миллиарда гривен. В 2024 году на НУШ выделили 1,5 миллиарда гривен. За счет субвенции удастся закупить оборудование, средства обучения для школ, а также обеспечить профессиональное развитие учителей,

– уточняют в МОН.

В следующем году 540 миллионов гривен субвенции предусмотрели на учебно-практические центры в учреждениях профтехобразования, а также на лаборатории и мастерские в профессиональных колледжах.

Продолжается финансирование профессионального предвысшего и высшего образования: на это в бюджете заложено 55,6 миллиарда гривен. На финансирование науки направлено 3,3 миллиарда гривен,

– добавили в ведомстве.

Также предусмотрели средства на новые направления:

питание учащихся начальных классов – 2,9 миллиарда гривен;

пищеблоки – 960 миллионов гривен;

противопожарная защита – впервые выделены средства в размере 500 миллионов гривен;

доплата учителям (1000 гривен с 1 января 2025 года и 2000 гривен с 1 сентября 2025 года) – 12 миллиардов гривен.



Сколько средств заложили в бюджете на 2025 год на образование и науку / МОН