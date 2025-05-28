Держзамовлення на технічні спеціальності в Україні планують збільшити

Кабмін України планує збільшити держзамовлення на низку технічних та освітніх спеціальностей. Так держава створює умови для молоді щодо здобуття навичок, потрібних на ринку праці під час післявоєнної відбудови.

Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко під час конференції "Освіта нової України", передає 24 Канал.

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Держзамовлення на технічні спеціальності можуть збільшити

Посадовиця уточнила, що зараз є запит на фахівців технічних спеціальностей, тож уряд коригує державне освітнє замовлення.

Так, у наступному навчальному році уряд має намір збільшити державне освітнє замовлення за такими фаховими напрямками:

Інженерія, виробництво та будівництво – 27,6%;

Освіта – 15,8%;

Інформаційні технології – 13,4%;

Безпека та оборона – 7,6%;

Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина – 6,7%.

Свириденко при цьому зауважила, що на сьогодні на ринку спостерігаємо за явищем структурного безробіття. Тобто є вакансії і є шукачі роботи, але вони не відповідають запиту одне одного.

Український бізнес називає дефіцит кадрів проблемою номер один. Тому розвиток освіти, якісна профорієнтація та розбудова системи навчання і перенавчання є пріоритетом. Наша задача як держави – створити умови, щоб молодь мала ті навички, які нині потрібні на ринку праці,

– резюмувала віцепрем'єр.

Раніше ми інформували, що уряд виділив 540 мільйонів на модернізацію профтехів.