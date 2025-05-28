Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко під час конференції "Освіта нової України", передає 24 Канал.
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Держзамовлення на технічні спеціальності можуть збільшити
Посадовиця уточнила, що зараз є запит на фахівців технічних спеціальностей, тож уряд коригує державне освітнє замовлення.
Так, у наступному навчальному році уряд має намір збільшити державне освітнє замовлення за такими фаховими напрямками:
- Інженерія, виробництво та будівництво – 27,6%;
- Освіта – 15,8%;
- Інформаційні технології – 13,4%;
- Безпека та оборона – 7,6%;
- Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина – 6,7%.
Свириденко при цьому зауважила, що на сьогодні на ринку спостерігаємо за явищем структурного безробіття. Тобто є вакансії і є шукачі роботи, але вони не відповідають запиту одне одного.
Український бізнес називає дефіцит кадрів проблемою номер один. Тому розвиток освіти, якісна профорієнтація та розбудова системи навчання і перенавчання є пріоритетом. Наша задача як держави – створити умови, щоб молодь мала ті навички, які нині потрібні на ринку праці,
– резюмувала віцепрем'єр.
Раніше ми інформували, що уряд виділив 540 мільйонів на модернізацію профтехів.