Об этом сообщила первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко во время конференции "Образование новой Украины", передает 24 Канал.
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Госзаказ на технические специальности могут увеличить
Чиновница уточнила, что сейчас есть запрос на специалистов технических специальностей, поэтому правительство корректирует государственный образовательный заказ.
Так, в следующем учебном году правительство намерено увеличить государственный образовательный заказ по таким профессиональным направлениям:
- Инженерия, производство и строительство – 27,6%;
- Образование – 15,8%;
- Информационные технологии – 13,4%;
- Безопасность и оборона – 7,6%;
- Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина – 6,7%.
Свириденко при этом отметила, что сегодня на рынке наблюдаем за явлением структурной безработицы. То есть есть вакансии и есть соискатели работы, но они не соответствуют запросу друг друга.
Украинский бизнес называет дефицит кадров проблемой номер один. Поэтому развитие образования, качественная профориентация и развитие системы обучения и переобучения является приоритетом. Наша задача как государства – создать условия, чтобы молодежь имела те навыки, которые сейчас нужны на рынке труда,
– резюмировала вице-премьер.
Ранее мы информировали, что правительство выделило 540 миллионов на модернизацию профтехов.