У деяких вишах України з'явилася дуже якісна дистанційна освіта – МОН

Протягом останніх трьох років у деяких вишах України з'явилася дуже якісна дистанційна освіта. Тож Міносвіти планує цей досвід використати для покращення якості заочної форми та поширити на інші університети.

Про це заявив заступник очільника МОН з питань вищої освіти Михайло Винницький. І розповів про унікальність цієї форми навчання.

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У вишах України з'явилася якісна дистанційна освіта

Винницький зауважив, що дистанційна форма займає унікальне місце у навчальному процесі.

Дистанційна форма буде й надалі розвиватися. Те, що вже зараз вона стала фактично повсюдною, свідчить про великий інтерес до її вдосконалення через створення повністю віртуальних університетів,

– уточнив посадовець.

І додав, що такі заклади вже існують у Європі. Першопроходець – Відкритий університет у Великобританії.

Заступник очільника МОН також заявив, що дистанційний формат освіти дає можливість варіювати між синхронними і асинхронними заняттями, коли викладач має можливість обрати оптимальний спосіб подачі різної інформації та перевірки знань, а студент може відчути переваги самостійного менеджменту свого навчання.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Раніше ми повідомляли, що Михайло Винницький розповів, які виші в Україні об'єднають, і чи вплине реорганізація ЗВО на навчання студентів. Про це читайте за посиланням.