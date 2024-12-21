Один із символів Різдва: що таке "дідух" і які красиві назви в українській мові має

Одним із символів українського Різдва є дідух. Він також є символом урожаю та добробуту в українській культурі.

Що варто знати про цей різдвяний атрибут і які красиві назви він ще має, розповідає 24 Канал.

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Що таке "дідух" і які традиції він береже

Слово "дідух" буквально означає "дух діда", зазначає Суспільне. З поширенням християнства дідух став невіддільною частиною різдвяних традицій. Його встановлюють під час святкування Різдва як символ духів предків, які оберігають родину, а також як знак вдячності за зібраний врожай. Причому на почесному місці у хаті – у кутку біля ікон.

Перед Святвечором господар дому вносив дідух до будинку, промовляючи: "Дідух до хати, біда з хати".

Для його створення використовували необмолочені колоски з першого снопа жита, пшениці чи вівса. Прикрашали сухими квітами, ягодами калини, різнобарвними стрічками.

Існувало повір'я: чим багатше виглядав дідух, тим більше урожаю буде наступного року.



Дідух / Суспільне

Які ще цікаві назви має дідух

Одна з назв колядного снопа – "рай": місце, де перебуває дух предків.

Дідух ще мав такі назви