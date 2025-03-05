Не "Діма, Міша, Стьопа": запам'ятайте правильні, незвичні та давні форми українських імен
- Суржикові форми імен "Діма, Міша, Стьопа" варто замінити на Дмитро, Михайло, Степан або їх зменшувальні форми.
- Які ще цікаві імена варто вживати на заміну цим суржиковим, читайте у новині.
Часто під час розмови ви можете почути, як ваших знайомих чи рідних називають суржиковими іменами. І навіть самі можете вживати неправильні форми.
24 Канал розповість, як замінити їх на правильні. При цьому зробити це влучно і цікаво.
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Як правильно назвати Діму, Мішу і Стьопу
Насправді в українській мові є багато цікавих форм імен. Окремі з них мають близько 1000 років. Тож запам'ятайте для початку, як замінити три частовживані неправильні форми чоловічих імен – Діма, Міша, Стьопа.
- Не Діма – Дмитро, Митько, Дмитрик, Дмитрусь;
- Не Міша – Михайло, Мишко, Михайлик, Михась;
- Не Стьопа – Степан, Стець, Степко, Степанко.
Зауважимо, що ви сміливо можете вживати зменшувальні форми для заміни суржикових.
Що цікаво, редакторка Ольга Васильєва уточнювала, що українська мова тяжіє до відкритого складу (закінчення на голосний, а не приголосний звук).
Звідси й максимально природними є чоловічі форми імен, що закінчуються на -ко. Вони зафіксовані ще у графіті Софії Київської кінця Xl століття: Степко, Михалько, Марко. Тобто їм понад 1000 (!) років,
– наголосила мовознавиця.
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Раніше ми також розповідали, чому не варто вживати такі форми імен як Маша, Даша, Наташа. А також підказали, як правильно та красиво їх замінити. Про це читайте за посиланням.