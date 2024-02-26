Скільки школярів в Україні вчиться онлайн, і як оцінюють таку освіту батьки

26 лютого 2024, 21:13
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Джерело:

Укрінформ

У нашій державі 24% дітей навчаються дистанційно. Найбільше таких учнів у східних та південних регіонах.

Про це свідчать дані пілотного дослідження добробуту дітей в Україні після двох років повномасштабного вторгнення "Індекс майбутнього". 

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Скільки учнів здобуває освіту дистанційно 

Головний аналітик дослідження Владислав Шиманський зазначив, що в умовах війни дистанційне навчання актуальне для значної кількості дітей.

Де-факто кожен п'ятий учень в Україні в цьому році навчається дистанційно. При цьому набагато більше дітей на Сході та Півдні навчається онлайн, аніж в інших регіонах. 

24% дітей в Україні навчаються онлайн. Найбільше – у Запорізькій, Луганській, Херсонській та Харківській областях,
– уточнив Шиманський.

І зазначив, що 55% батьків "дуже добре чи добре" оцінюють умови для онлайн навчання. Натомість батьки дітей зі Сходу (22%) частіше вказували на погані умови здобуття освіти.

Загалом по всій країні учні загалом гірше знають математику, ніж українську та англійську мови. 

Зауважимо, що онлайн-опитування проводили серед учнів віком 10 – 17 років. 

  • Раніше ми писали про те, що зараз багато українських школярів потребують руки допомоги, щоб подолали чинні освітні прогалини.
  • Батьки, зі свого боку, підтримують прагнення дітей здобувати нові знання і шукають перевірену школу, яка зможе їм у цьому допомогти.
  • Де таку знайти, читайте за посиланням.
Автор: Марія Волошин