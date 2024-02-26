Скільки школярів в Україні вчиться онлайн, і як оцінюють таку освіту батьки
Джерело:Укрінформ
У нашій державі 24% дітей навчаються дистанційно. Найбільше таких учнів у східних та південних регіонах.
Про це свідчать дані пілотного дослідження добробуту дітей в Україні після двох років повномасштабного вторгнення "Індекс майбутнього".
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Скільки учнів здобуває освіту дистанційно
Головний аналітик дослідження Владислав Шиманський зазначив, що в умовах війни дистанційне навчання актуальне для значної кількості дітей.
Де-факто кожен п'ятий учень в Україні в цьому році навчається дистанційно. При цьому набагато більше дітей на Сході та Півдні навчається онлайн, аніж в інших регіонах.
24% дітей в Україні навчаються онлайн. Найбільше – у Запорізькій, Луганській, Херсонській та Харківській областях,
– уточнив Шиманський.
І зазначив, що 55% батьків "дуже добре чи добре" оцінюють умови для онлайн навчання. Натомість батьки дітей зі Сходу (22%) частіше вказували на погані умови здобуття освіти.
Загалом по всій країні учні загалом гірше знають математику, ніж українську та англійську мови.
Зауважимо, що онлайн-опитування проводили серед учнів віком 10 – 17 років.
- Раніше ми писали про те, що зараз багато українських школярів потребують руки допомоги, щоб подолали чинні освітні прогалини.
- Батьки, зі свого боку, підтримують прагнення дітей здобувати нові знання і шукають перевірену школу, яка зможе їм у цьому допомогти.
- Де таку знайти, читайте за посиланням.