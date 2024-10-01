МОН визначило мінімальну кількість учнів у дистанційному класі з вересня

З 1 вересня 2025 року у дистанційному класі має навчатися мінімум 20 осіб. Учнів, які здобуватимуть освіту за сімейною або екстернатною формами, не враховуватимуть у цю кількість.

Відповідну норму містить політика "Школа офлайн", яку погодило Міністерство освіти і науки України. Індивідуальні форми навчання дітей держава фінансуватиме окремо.

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Скільки учнів має навчатися у дистанційному класі

Дистанційні класи в одній школі повинні бути організовані для учнів з 1 по 9 клас, 1 по 11 клас, 5 по 11 клас або для ліцеїв з 8 по 11 клас.

Якщо жодна школа в громаді не може функціонувати, бо не виконує умови, то за рішенням засновника буде визначатись одна найбільш спроможна школа, яка працюватиме без дотримання вимог до наповнюваності класів та представленості класів кожного року навчання,

– заявили у МОН.

Якщо в громаді в жодній школі не зможе бути сформований конкретний клас певного року навчання, то лише один клас на громаду зможе мати наповнення менше ніж 20 учнів.

Окрім того, діти, які перебувають за кордоном, з 1 вересня 2025 року матимуть можливість здобувати освіту в українській системі освіти, навчаючись на сімейній, екстернатній формі та в дистанційних класах з українознавчим компонентом,

– поінформували у міністерстві.

Водночас паралельне навчання за повною програмою в українській школі дистанційно та в іноземній школі очно з наступного навчального року не передбачили.