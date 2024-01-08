Навчальні заклади на Одещині переводять на дистанційне навчання
Джерело:Олег Кіпер
Погіршення погодних умов цими днями в Україні впливає і на навчання дітей та студентів. Так, на Одещині змінюють форму здобуття освіти у навчальних закладах.
Учнів та студентів переводять на дистанційний формат здобуття освіти. Зміни триватимуть протягом двох днів.
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Навчальні заклади на Одещині переводять на дистанційку
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що через погіршення погодних умов навчальні заклади області протягом 9 – 10 січня переходять на дистанційний формат навчання. Посадовець вже підписав відповідне розпорядження.
Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп,
– зауважив він.
Батькам він при цьому радить: якщо є можливість – залишити дітей удома.
Також Кіпер зазначив, що про відновлення очного навчання повідомлять додатково.Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!
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