Навчальні заклади на Одещині переводять на дистанційне навчання

Погіршення погодних умов цими днями в Україні впливає і на навчання дітей та студентів. Так, на Одещині змінюють форму здобуття освіти у навчальних закладах.

Учнів та студентів переводять на дистанційний формат здобуття освіти. Зміни триватимуть протягом двох днів.

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Навчальні заклади на Одещині переводять на дистанційку

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що через погіршення погодних умов навчальні заклади області протягом 9 – 10 січня переходять на дистанційний формат навчання. Посадовець вже підписав відповідне розпорядження.

Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп,

– зауважив він.

Батькам він при цьому радить: якщо є можливість – залишити дітей удома.

Також Кіпер зазначив, що про відновлення очного навчання повідомлять додатково.

У більшості шкіл України розпочався другий семестр

Ми також інформували, що більшість учнів в Україні вже повернулася на навчання.

Другий семестр для цих учнів розпочався сьогодні, 8 січня.

У яких школах відновили навчання після зимових канікул, читайте за посиланням.