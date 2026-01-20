Один із вишів Івано-Франківська перевели на дистанційне навчання
- Карпатський національний університет імені Василя Стефаника перейшов на онлайн-навчання через проблеми з опаленням та електропостачанням.
- Студенти навчатимуться дистанційно з 19 січня до 1 лютого 2026 року.
Карпатський національний університет імені Василя Стефаника працюватиме онлайн. Причина – ускладнення ситуації з опаленням та електропостачанням.
Рішення ухвалили на вченій раді. Про це повідомили у пресслужбі вишу.
Як вчитимуться студенти?
Студенти франківського університету вчитимуться дистанційно з 19 січня до 1 лютого.
Сесія, що нині триває, з 19 січня по 1 лютого 2026 року відбуватиметься в асинхронному (залежно від наявності світла у студентів) онлайн-форматі з використанням чинних платформ і дистанційних систем,
– мовиться у повідомленні пресслужби.
Адміністративні підрозділи працюють у штатному режимі, на місцях.
Як вчаться учні в Івано-Франківську?
З понеділка, 19 січня, до п'ятниці, 23 січня, у школах міста – канікули.
Заклади позашкілля (гуртки) та профтехучилища також відправили на тижневі канікули.
Дитсадки працюють, поки дозволяє температурний режим.
Які зміни в навчальному процесі?
Через надзвичайну ситуацію в енергетиці України уряд погодив тимчасове припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.
Рішення стосувалося дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.
Все ж рішення остаточно ухвалюють на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.
Так, громади могли погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.
