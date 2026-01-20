Рішення ухвалили на вченій раді. Про це повідомили у пресслужбі вишу.

Дивіться також Дистанційка, відновлення навчання, канікули: які рішення для учнів і студентів ухвалили регіони

Як вчитимуться студенти?

Студенти франківського університету вчитимуться дистанційно з 19 січня до 1 лютого.

Сесія, що нині триває, з 19 січня по 1 лютого 2026 року відбуватиметься в асинхронному (залежно від наявності світла у студентів) онлайн-форматі з використанням чинних платформ і дистанційних систем,
– мовиться у повідомленні пресслужби.

Адміністративні підрозділи працюють у штатному режимі, на місцях.

Як вчаться учні в Івано-Франківську?

З понеділка, 19 січня, до п'ятниці, 23 січня, у школах міста – канікули.

Заклади позашкілля (гуртки) та профтехучилища також відправили на тижневі канікули.

Дитсадки працюють, поки дозволяє температурний режим.

Дивіться також Надзвичайна ситуація в енергетиці: як вчаться учні та чи збережуть зарплати вчителям

Які зміни в навчальному процесі?

  • Через надзвичайну ситуацію в енергетиці України уряд погодив тимчасове припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.

  • Рішення стосувалося дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.

  • Все ж рішення остаточно ухвалюють на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.

  • Так, громади могли погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.

  • Детально про те, як навчаються учні у регіонах – читайте тут.