Рішення ухвалили на вченій раді. Про це повідомили у пресслужбі вишу.

Як вчитимуться студенти?

Студенти франківського університету вчитимуться дистанційно з 19 січня до 1 лютого.

Сесія, що нині триває, з 19 січня по 1 лютого 2026 року відбуватиметься в асинхронному (залежно від наявності світла у студентів) онлайн-форматі з використанням чинних платформ і дистанційних систем,

– мовиться у повідомленні пресслужби.

Адміністративні підрозділи працюють у штатному режимі, на місцях.

Як вчаться учні в Івано-Франківську?

З понеділка, 19 січня, до п'ятниці, 23 січня, у школах міста – канікули. Заклади позашкілля (гуртки) та профтехучилища також відправили на тижневі канікули. Дитсадки працюють, поки дозволяє температурний режим.

Які зміни в навчальному процесі?