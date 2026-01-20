Решение приняли на ученом совете. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Как будут учиться студенты?
Студенты франковского университета будут учиться дистанционно с 19 января по 1 февраля.
Сессия, что сейчас продолжается, с 19 января по 1 февраля 2026 года будет происходить в асинхронном (в зависимости от наличия света у студентов) онлайн-формате с использованием действующих платформ и дистанционных систем,
– говорится в сообщении пресс-службы.
Административные подразделения работают в штатном режиме, на местах.
Как учатся ученики в Ивано-Франковске?
С понедельника, 19 января, до пятницы, 23 января, в школах города – каникулы.
Заведения внешкольного образования (кружки) и профтехучилища также отправили на недельные каникулы.
Детсады работают, пока позволяет температурный режим.
Какие изменения в учебном процессе?
Из-за чрезвычайной ситуации в энергетике Украины правительство согласовало временное прекращение обучения в очном формате в учебных заведениях.
Решение касалось детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.
Все же решение окончательно принимают на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе.
Так, общины могли согласовать переход на дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года.
