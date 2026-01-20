Решение приняли на ученом совете. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Как будут учиться студенты?

Студенты франковского университета будут учиться дистанционно с 19 января по 1 февраля.

Сессия, что сейчас продолжается, с 19 января по 1 февраля 2026 года будет происходить в асинхронном (в зависимости от наличия света у студентов) онлайн-формате с использованием действующих платформ и дистанционных систем,

– говорится в сообщении пресс-службы.

Административные подразделения работают в штатном режиме, на местах.

Как учатся ученики в Ивано-Франковске?

С понедельника, 19 января, до пятницы, 23 января, в школах города – каникулы. Заведения внешкольного образования (кружки) и профтехучилища также отправили на недельные каникулы. Детсады работают, пока позволяет температурный режим.

Какие изменения в учебном процессе?