Безпека дітей влітку: вчителі повинні розповісти школярам про правила поведінки

20 травня 2023, 12:40
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Джерело:

osvita.ua

Літо для школярів – це час безтурботності, відпочинку та веселих розваг. Втім, дітям завше краще нагадати про безпеку, аби їхні ігри ніколи не мали неприємних наслідків.

Безпека учнів на канікулах – вкрай важливий та відповідальний процес. Більшість часу вони будуть проводити без нагляду дорослих, тому потрібно пояснити їм базові правила безпеки, аби не траплялося жодних нещасних випадків. 

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Учням розкажуть про безпеку на канікулах 

У МОН звернулися до педагогів з проханням провести заходи щодо безпеки учнів. Бесіди зі школярами повинні відбутися перед початком літніх канікул. 

Зокрема, вчителів попросили ще раз обговорити з дітьми правила поведінки під час повітряної тривоги. Також під час розмови варто обговорити наступні питання: 

  • правила пожежної безпеки;
  • електробезпека;
  • безпека дорожнього руху;
  • профілактики шлунково-кишкових захворювань. 

Також педагоги повинні розповісти школярам про правила поведінки у громадських місцях, небезпеку спілкування з незнайомцями та наближення до незнайомих предметів, правила безпечної поведінки на водоймах тощо. 

Під час літніх канікул слідкувати за безпекою дітей повинні батьки, але педагогів просять ознайомити дітей з базовими правилами безпеки, аби вони усвідомлювали відповідальність за своє здоров'я та життя.

Автор: Ярослав Сиваківський