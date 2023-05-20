Безопасность учеников на каникулах – очень важный и ответственный процесс. Большинство времени они будут проводить без присмотра взрослых, поэтому нужно объяснить им базовые правила безопасности, чтобы не было никаких несчастных случаев.
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Ученикам расскажут о безопасности на каникулах
В МОН обратились к педагогам с просьбой провести мероприятия по безопасности учеников. Беседы со школьниками должны пройти перед началом летних каникул.
В частности, учителя попросили еще раз обсудить с детьми правила поведения во время воздушной тревоги. Также во время разговора следует обсудить следующие вопросы:
- правила пожарной безопасности;
- электробезопасность;
- безопасность дорожного движения;
- профилактики желудочно-кишечных заболеваний.
Также педагоги должны рассказать школьникам о правилах поведения в общественных местах, опасности общения с незнакомцами и приближении к незнакомым предметам, правилах безопасного поведения на водоемах и так далее.
Во время летних каникул следить за безопасностью детей должны родители, но педагоги просят ознакомить детей с базовыми правилами безопасности, чтобы они осознавали ответственность за свое здоровье и жизнь.