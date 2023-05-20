Безпека учнів на канікулах – вкрай важливий та відповідальний процес. Більшість часу вони будуть проводити без нагляду дорослих, тому потрібно пояснити їм базові правила безпеки, аби не траплялося жодних нещасних випадків.

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Учням розкажуть про безпеку на канікулах

У МОН звернулися до педагогів з проханням провести заходи щодо безпеки учнів. Бесіди зі школярами повинні відбутися перед початком літніх канікул.

Зокрема, вчителів попросили ще раз обговорити з дітьми правила поведінки під час повітряної тривоги. Також під час розмови варто обговорити наступні питання:

правила пожежної безпеки;

електробезпека;

безпека дорожнього руху;

профілактики шлунково-кишкових захворювань.

Також педагоги повинні розповісти школярам про правила поведінки у громадських місцях, небезпеку спілкування з незнайомцями та наближення до незнайомих предметів, правила безпечної поведінки на водоймах тощо.

Під час літніх канікул слідкувати за безпекою дітей повинні батьки, але педагогів просять ознайомити дітей з базовими правилами безпеки, аби вони усвідомлювали відповідальність за своє здоров'я та життя.