Привітання з Днем медичного працівника: які теплі слова сказати лікарям
- День працівників системи охорони здоров’я України встановлений на 27 липня, в честь святого Пантелеймона.
- 24 Канал пропонує різні привітання і вираз вдячності для медичних працівників з нагоди їх професійного свята.
Медики – одна з найважливіших професій у суспільстві. Вони заслуговують на свій день та почути слова вдячності та поваги.
З повагою і любов’ю – до кожного, хто носить білий халат як броню добра, 24 Канал пропонує привітання, які можна сказати медичним працівникам!
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Коли святкують День медика?
Працівники медичної сфери щодня приймають важливі рішення, щодня мають справу з ризиками й високим навантаженням. Їх праця заслуговує вшанування, зокрема – дня присвяченого цим фахівцям.
У 2023 році Президент України підписав указ, який вніс зміни і професійне свято працівників системи охорони здоров’я визначено на 27 липня. Змінилася й назва – "День працівників системи охорони здоров’я України".
Обрана дата не випадкова, цього дня вшановують святого Пантелеймона – духовного покровителя лікарів.
Рішення про зміну дати стало символічним кроком у напрямку культурної незалежності, а також вшанування медиків, які в умовах війни стали справжніми героями – і на передовій, і в тилу.
Привітання до Дня медика
27 липня – не просто дата, а день, коли серце всієї країни б’ється в унісон із руками, що рятують життя.
Україна вшанувала цю професію видавши кілька марок – "Передова", 2020 року та "Героїчні професії. Янголи війни", 2024 року – на честь медиків, які працюють рятуючи військових.
"Героїчні професії. Янголи війни", 2024 / Вікіпедія
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Сьогодні – наш уклін тим, хто не боїться болю, не втомлюється від викликів і щодня обирає людяність. Ви – ті, хто тримає світло навіть у найтемніші миті.
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Дякуємо за витримку, за ніжність під маскою, за спокійний голос, що дає надію, і за очі, в яких – тепло, навіть коли весь світ холоне.
Хай ваші руки завжди мають силу,
А серце – спокій і вдячність світу.
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З Днем медика!
Нехай робота приносить задоволення,
пацієнти – вдячність, а дні – трохи більше світла й тиші.
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Бути медиком – це не про героїзм. Це про вибір: кожного дня знати, що легко не буде, але все одно залишатися на своєму місці.
З повагою й вдячністю вітаємо вас із професійним святом. Нехай поруч завжди буде підтримка, розуміння і той ресурс, що допомагає рухатися далі.
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Вітаю з Днем медика і бажаю завжди знаходити надійну вакцину від невпевненості і поганого настрою, ніколи не помилятися і з кожним разом здобувати перемогу над будь-яким захворюванням. Успіхів на посту "білих халатів" і великої поваги в житті.
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Привітайте знайомих, колег чи сімейних лікарів у День медичного працівника. Висловіть їм слова вдячності та шани за їх працю! 24 Канал вітає усіх працівників медичної сфери з професійним святом – наша повага, захоплення та найкращі побажання ВАМ!