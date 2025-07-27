Привітання з Днем медичного працівника: які теплі слова сказати лікарям

Медики – одна з найважливіших професій у суспільстві. Вони заслуговують на свій день та почути слова вдячності та поваги.

З повагою і любов’ю – до кожного, хто носить білий халат як броню добра, 24 Канал пропонує привітання, які можна сказати медичним працівникам!

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Коли святкують День медика?

Працівники медичної сфери щодня приймають важливі рішення, щодня мають справу з ризиками й високим навантаженням. Їх праця заслуговує вшанування, зокрема – дня присвяченого цим фахівцям.

У 2023 році Президент України підписав указ, який вніс зміни і професійне свято працівників системи охорони здоров’я визначено на 27 липня. Змінилася й назва – "День працівників системи охорони здоров’я України".

Обрана дата не випадкова, цього дня вшановують святого Пантелеймона – духовного покровителя лікарів.

Рішення про зміну дати стало символічним кроком у напрямку культурної незалежності, а також вшанування медиків, які в умовах війни стали справжніми героями – і на передовій, і в тилу.

Привітання до Дня медика

27 липня – не просто дата, а день, коли серце всієї країни б’ється в унісон із руками, що рятують життя.

Україна вшанувала цю професію видавши кілька марок – "Передова", 2020 року та "Героїчні професії. Янголи війни", 2024 року – на честь медиків, які працюють рятуючи військових.

"Героїчні професії. Янголи війни", 2024 / Вікіпедія

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Сьогодні – наш уклін тим, хто не боїться болю, не втомлюється від викликів і щодня обирає людяність. Ви – ті, хто тримає світло навіть у найтемніші миті.



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Дякуємо за витримку, за ніжність під маскою, за спокійний голос, що дає надію, і за очі, в яких – тепло, навіть коли весь світ холоне.

Хай ваші руки завжди мають силу,

А серце – спокій і вдячність світу.

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З Днем медика!

Нехай робота приносить задоволення,

пацієнти – вдячність, а дні – трохи більше світла й тиші.

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Бути медиком – це не про героїзм. Це про вибір: кожного дня знати, що легко не буде, але все одно залишатися на своєму місці.

З повагою й вдячністю вітаємо вас із професійним святом. Нехай поруч завжди буде підтримка, розуміння і той ресурс, що допомагає рухатися далі.

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Вітаю з Днем медика і бажаю завжди знаходити надійну вакцину від невпевненості і поганого настрою, ніколи не помилятися і з кожним разом здобувати перемогу над будь-яким захворюванням. Успіхів на посту "білих халатів" і великої поваги в житті.

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Привітайте знайомих, колег чи сімейних лікарів у День медичного працівника. Висловіть їм слова вдячності та шани за їх працю! 24 Канал вітає усіх працівників медичної сфери з професійним святом – наша повага, захоплення та найкращі побажання ВАМ!