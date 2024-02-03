"Віддав мені своє серце": подарунок учня докорінно змінив життя учительки (фото)

35-річна Гізер Бенуа отримала подарунок від учня та докорінно змінила своє життя. Цей добрий учинок її надихнув.

Вчителька була зворушена простим, здавалося б, дарунком. І згодом написала книгу про важливість добрих вчинків і простих проявів уваги.

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Простий подарунок змінив життя учительки

Гізер Бенуа працювала вчителькою молодших класів у школі для дітей із сімей, які мають значні життєві труднощі. Вона зізналася, що вже протягом 10 років зберігає простий, але дуже цінний для неї подарунок від колишнього учня.

Напередодні Різдва вчителька отримала простий фіолетовий олівець у білій коробці. Однак презент став для неї дуже особливим.

Мій учень побачив, як інші діти дарують мені подарунки, а в нього нічого не було. Він взяв коробку й поклав туди фіолетовий олівець зі свого пенала. Потім підійшов до мене і сказав: "Сподіваюся, тобі сподобається, це ж твій улюблений колір". У мене досі сльози навертаються на очі. Він подарував мені любов. Віддав мені своє серце,

– написала Гізер на своїй сторінці у Facebook.

Донині вчителька зберігає олівець та коробку від нього як пам'ять про те, що важливі не гроші, а увага та турбота. Вона переконана: щоб зробити приємне іншій людині, не потрібні великі кошти.

Ця історія так надихнула жінку, що вона вирішила написати книжку для дітей про важливість добрих вчинків. Саме вони, за її словами, роблять світ кращим.

Гізер каже: вона навчає чимало дітей, які не знають, чи матимуть що їсти завтра та стикаються із чималою кількістю проблем. Тому вона демонструє таким дітям, що не обов'язково мати гроші, аби зробити добру справу та продемонструвати людині, що ви її цінуєте.

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