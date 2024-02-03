Учительница была тронута простым, казалось бы, подарком. И впоследствии написала книгу о важности добрых поступков и простых проявлений внимания.

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Простой подарок изменил жизнь учительницы

Хизер Бенуа работала учительницей младших классов в школе для детей из семей, которые имеют значительные жизненные трудности. Она призналась, что уже в течение 10 лет хранит простой, но очень ценный для нее подарок от бывшего ученика.

Накануне Рождества учительница получила простой фиолетовый карандаш в белой коробке. Однако презент стал для нее очень особенным.

Мой ученик увидел, как другие дети дарят мне подарки, а у него ничего не было. Он взял коробку и положил туда фиолетовый карандаш из своего пенала. Затем подошел ко мне и сказал: "Надеюсь, тебе понравится, это же твой любимый цвет". У меня до сих пор слезы наворачиваются на глаза. Он подарил мне любовь. Отдал мне свое сердце,

– написала Хизер на своей странице в Facebook.

По сей день учительница хранит карандаш и коробку от него как память о том, что важны не деньги, а внимание и забота. Она убеждена: чтобы сделать приятное другому человеку, не нужны большие средства.

Эта история так вдохновила женщину, что она решила написать книгу для детей о важности добрых поступков. Именно они, по ее словам, делают мир лучше.

Хизер говорит: она учит немало детей, которые не знают, будут ли иметь что есть завтра и сталкиваются с большим количеством проблем. Поэтому она демонстрирует таким детям, что не обязательно иметь деньги, чтобы сделать доброе дело и продемонстрировать человеку, что вы его цените.

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