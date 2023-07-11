Хто має право складати тестування під час додаткової сесії НМТ-2023
11 липня стартувала додаткова сесія НМТ-2023. Чимало учасників реєструвалися на неї, але є й такі, які не склали тестування під час сесії основної.
Тетяна Вакуленко – директорка Українського центру оцінювання якості освіти – розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, хто складатиме тестування у межах 11 – 24 липня.
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Хто може складати НМТ-2023 під час додаткової сесії
Вакуленко розповіла: у додатковій сесії можуть взяти участь ті учасники, які не змогли розпочати або завершити тестування через непередбачувані причини під час основної сесії.
Також причиною для участі у додатковій сесії є дочасне припинення процедури мультитесту в аудиторії або ТЕЦ через неможливість створення належних умов для виконання тесту, додала очільниця УЦОЯО.
Ще одним викликом, і вже не новим, стали труднощі, пов'язані з повітряними тривогами. Ворог активізувався, і в деяких північних і південних регіонах України, таких як Харківщина, Миколаївщина, Запоріжжя, на жаль, лише деякі сесії тестування відбулися без тривалих повітряних тривог,
– уточнила вона.
І додала, що частина учасників, які складали тестування в цих регіонах, не завершила оцінювання. Та ті вступники, які з об'єктивних причин не отримали результатів під час основної сесії, також матимуть можливість брати участь у додатковій сесії.Більше читайте в інтерв'ю 24 Каналу "Ризикуєте майбутнім, – директорка УЦОЯО про результати, анулювання і труднощі НМТ-2023".