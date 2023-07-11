Татьяна Вакуленко – директор Украинского центра оценивания качества образования – рассказала в интервью 24 Каналу, кто будет сдавать тестирование в пределах 11 – 24 июля.

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

Кто может сдавать НМТ-2023 во время дополнительной сессии

Вакуленко рассказала: в дополнительной сессии могут принять участие те участники, которые не смогли начать или завершить тестирование по непредсказуемым причинам во время основной сессии.

Также причиной для участия в дополнительной сессии является преждевременное прекращение процедуры мультитеста в аудитории или ТЭЦ из-за невозможности создания надлежащих условий выполнения теста, добавила глава УЦОКО.

Еще одним вызовом, и уже не новым, стали трудности, связанные с воздушными тревогами. Враг активизировался, и в некоторых северных и южных регионах Украины, таких как Харьковщина, Николаевщина, Запорожье, к сожалению, лишь некоторые сессии тестирования прошли без длительных воздушных тревог,

– уточнила она.

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И добавила, что часть участников, которые сдавали тестирование в этих регионах, не завершила оценку. Но те поступающие, которые по объективным причинам не получили результатов во время основной сессии, также смогут участвовать в дополнительной сессии.

Больше читайте в интервью 24 Каналу "Рискуете будущим, – директор УЦОКО о результатах, аннулировании и трудностях НМТ-2023".