Тетяна Вакуленко – директорка Українського центру оцінювання якості освіти – розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, хто складатиме тестування у межах 11 – 24 липня.

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Хто може складати НМТ-2023 під час додаткової сесії

Вакуленко розповіла: у додатковій сесії можуть взяти участь ті учасники, які не змогли розпочати або завершити тестування через непередбачувані причини під час основної сесії.

Також причиною для участі у додатковій сесії є дочасне припинення процедури мультитесту в аудиторії або ТЕЦ через неможливість створення належних умов для виконання тесту, додала очільниця УЦОЯО.

Ще одним викликом, і вже не новим, стали труднощі, пов'язані з повітряними тривогами. Ворог активізувався, і в деяких північних і південних регіонах України, таких як Харківщина, Миколаївщина, Запоріжжя, на жаль, лише деякі сесії тестування відбулися без тривалих повітряних тривог,

– уточнила вона.

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І додала, що частина учасників, які складали тестування в цих регіонах, не завершила оцінювання. Та ті вступники, які з об'єктивних причин не отримали результатів під час основної сесії, також матимуть можливість брати участь у додатковій сесії.