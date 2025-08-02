Додаткова сесія НМТ-2025: скільки осіб складали тестування і який результат отримали
- На додаткову сесію НМТ-2025 зареєструвалися 7 363 вступники, з яких 5 327 взяли у ній участь.
- Найбільше 200-бальників складали англійську мову (27 осіб) і математику (14 осіб), переважно в Україні.
Додаткова сесія національного мультитесту у 2025 році тривала у липні. Іспит знань випускників відбувався протягом 14 – 25 липня.
Цьогоріч тестування у межах додаткової сесії складали 1,83% від загальної кількості учасників. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграмі очільника Освітнього комітету ВРУ Сергія Бабака.
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Скільки осіб взяли участь у додатковій сесії НМТ-2025?
На додаткову сесію зареєструвалися 7 363 вступники. Взяли у ній участь 5 327 учасників, зокрема, 1 263 – за кордоном. Зауважимо, що за межами нашої країни діяло обмеження на кількість місць у підготовлених пунктах тестування.
Двоє вступників отримали 200 балів з двох предметів і 45 – з одного (серед них 9 вступників за кордоном),
– зауважив нардеп.
І додав, що найбільша кількість 200-бальників складали англійську мову (27) і математику (14). Переважна більшість з них складали тест в Україні.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
- Детальніше про цьогорічну модель тестування, складність завдань, виклики та перспективи НМТ читайте у розмові 24 Каналу з директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко.